Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взятке

Главное:
- Чиновницу МСЭК задержали на взятке
- За 2 тыс. долларов она обещала содействовать военнообязанному в получении инвалидности
- Во время обысков у нее изъяли почти 20 тыс. долларов
Чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы(МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Отмечается, что на получении взятки разоблачена заместитель главного врача ГУ "ЦМСЭК МЗ Украины".
По данным следствия, заместитель главного врача за 2 тыс. долларов США обещала способствовать военнообязанному гражданину в получении II группы инвалидности.
"Это давало бы основания для снятия его с воинского учета. Она убеждала мужчину, что уже не впервые решала подобные "вопросы" и знает как это сделать", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали чиновницу в порядке ст. 208 УПК во время получения денег.
Во время обысков у нее изъяли почти 20 тыс долларов США, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности.
Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения.
Что такое МСЭК?
Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.
Скандал с МСЭК - что известно
Напомним, как сообщал Главред, у главы хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы нашли скрытые миллионы гривен на счетах в польском банке Pekao.
У руководительницы Николаевской областной МС ЭК СБУ нашла более 450 тыс. долларов США, коллекцию ювелирных изделий и российский паспорт ее сына.
Кроме того, 29 октября ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным.
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