Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взятке

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения.

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Задержание чиновницы МСЭК / коллаж: Главред, фото: Национальная полиция, Офис Генерального прокурора

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Чиновницу МСЭК задержали на взятке

За 2 тыс. долларов она обещала содействовать военнообязанному в получении инвалидности

Во время обысков у нее изъяли почти 20 тыс. долларов

Чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы(МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что на получении взятки разоблачена заместитель главного врача ГУ "ЦМСЭК МЗ Украины".

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По данным следствия, заместитель главного врача за 2 тыс. долларов США обещала способствовать военнообязанному гражданину в получении II группы инвалидности.

"Это давало бы основания для снятия его с воинского учета. Она убеждала мужчину, что уже не впервые решала подобные "вопросы" и знает как это сделать", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновницу в порядке ст. 208 УПК во время получения денег.

Во время обысков у нее изъяли почти 20 тыс долларов США, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности.

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения.

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Скандал с МСЭК - что известно

Напомним, как сообщал Главред, у главы хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы нашли скрытые миллионы гривен на счетах в польском банке Pekao.

У руководительницы Николаевской областной МС ЭК СБУ нашла более 450 тыс. долларов США, коллекцию ювелирных изделий и российский паспорт ее сына.

Кроме того, 29 октября ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным.

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