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Лишение свободы на 8 лет: нардепа Одарченко приговорили за взятку

Мария Николишин
14 ноября 2024, 14:59
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Нардеп перевел 10 тысяч долларов в биткоинах на криптокошелек чиновника.
Лишение свободы на 8 лет: нардепа Одарченко приговорили за взятку
Суд над Одарченко / коллаж: Главред, фото: САП, Википедия

Главное:

  • ВАКС заочно осудил народного депутата Андрея Одарченко
  • Ему светит 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества
  • Нардепа поймали на взятке Мустафе Найему

Высший антикоррупционный суд Украины вынес заочный приговор народному депутату Андрею Одарченко. Об этом говорится в сообщении САП.

Отмечается, что судья признал Одарченко виновным в том, что он дал взятку главе Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафе Найему.

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Он перевел 10 тысяч долларов в биткоинах на криптокошелек чиновника, надеясь, что агентство выделит средства на восстановление Харьковского государственного биотехнологического университета, которым он ранее руководил и, по версии следствия, продолжал контролировать.

ВАКС заочно приговорил народного депутата Андрея Одарченко к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретил занимать государственные должности на срок три года.

Также приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции. Заметим, что это первый случай, когда антикоррупционные органы зафиксировали взятку в криптовалюте.

Дело Одарченко - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 18 сентября Андрей Одарченко, вероятно, сбежал за границу. Депутат нарушил процессуальные обязанности и незаконно пересек государственную границу. Его обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам в сфере восстановления.

19 сентября Андрея Одарченко объявили в международный розыск. В САП предполагали, что Одарченко мог сбежать через Закарпатскую область.

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Кто такой Андрей Одарченко?

Одарченко Андрей Николаевич (род. 2 ноября 1978, Харьков, УССР) - народный депутат Украины IX созыва от 170-го избирательного округа от партии "Слуга народа", также является членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики, пишет Википедия.

21 ноября 2023 года Одарченко был задержан работниками НАБУ и САП в момент передачи взятки. Он предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафе Найему взятку в криптовалюте в эквиваленте $50 тыс. Это первый случай взятки в криптовалюте, который удалось задокументировать украинским правоохранителям.

22 ноября суд избрал Андрею меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 15 млн грн. 23 ноября членство Одарченко в партии Слуга народа было приостановлено, а 24 ноября он вышел на свободу, внеся залог в 15 млн грн.

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