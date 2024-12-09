Передача Украине дальнобойного оружия: конкурент Шольца сделал положительное заявление

В Германии продолжается "очень интенсивная" дискуссия относительно военной поддержки Украины.

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Предоставление Украине дальнобойного оружия / Коллаж: Главред, фото: MBDA Deutschland, X/Friedrich Merz

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В Германии продолжается дискуссия о военной поддержке Украины

Канцлер считает, что ВСУ должны атаковать военные цели РФ

Лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц сообщил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия. Об этом Мерц сказал перед началом переговоров с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает Укринформ.

Политик отметил, что в Германии продолжается "очень интенсивная" дискуссия относительно военной поддержки Украины. И в частности того, какие вооружения можно предоставлять Украине.

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Мерц добавил, что сейчас есть принципиальный консенсус в том, чтобы и в дальнейшем оказывать военную поддержку, чтобы как можно скорее завершить эту войну.

"Позиция нашей фракции четкая - мы хотим предоставить вашим Вооруженным силам возможность достигать военных баз (в России - ред.) - не гражданского населения и инфраструктуры, а именно тех целей, из которых ведется война против вашей страны", - заверил политик.

По его словам, он несколько недель назад говорил в Бундестаге, что ограничением дальности вооружения "мы заставляем вас воевать с завязанной за спиной одной рукой".

Что известно о ракетах Taurus / Инфографика: Главред

Передача Украине дальнобойных ракет Taurus - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на канцлера Олафа Шольца, несмотря на то, что Германия является крупнейшим сторонником Украины, Берлин не будет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что канцлер Олаф Шольц категоричен в своей позиции, объясняя это предотвращением эскалации войны, тщательным взвешиванием решения и даже опасениями, что ракетами ударит по Москве.

Недавно Шольц резко ответил на заявление лидера Христианского демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который не исключает передачу ракет Украине в случае, если возглавит правительство Германии.

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

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