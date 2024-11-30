Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

Шольц обвинил своего оппонента в рискованной политике в вопросе передачи дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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Шольц считает передачу Taurus опасным решением / Коллаж: Главред: фото: Офис президента Украины, wikimedia.org

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Шольц против передачи Украине Taurus

Канцлер считает, что передача ракет может быть рискованной

Германия настроена на переговоры о мире в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus и вопрос достижения мира путем переговоров.

Как пишет tagesschau.de, Шольц резко ответил на заявление лидера Христианского демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который не исключает передачу ракет Украине в случае, если возглавит правительство Германии.

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Такой шаг действующий канцлер считает большим риском, ведь Мерц якобы хочет предъявить ультиматум стране-агрессору России и шантажировать ее поставкой немецких ракет.

Ракета Taurus / Инфографика: Главред

"Все, что я могу сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в "русскую рулетку" с безопасностью Германии", - подчеркнул он.

Относительно переговоров Шольц сказал, что в вопросе войны и мира нужна холодная голова и он настроен на проведение мирных переговоров, но "не через голову Украины".

Передача Украине Taurus - что известно о позиции Германии

Напомним, Главред писал, что лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз и кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что несмотря на то, что Германия является крупнейшим сторонником Украины, Берлин не будет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus.

Накануне Олаф Шольц признался в чем причина такого решения. Он заявил, что не хочет брать на себя ответственность за контроль над целями ракет, если их будут использовать в Украине.

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