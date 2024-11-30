Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

Анна Косик
30 ноября 2024, 17:16обновлено 30 ноября, 18:15
1053
Шольц обвинил своего оппонента в рискованной политике в вопросе передачи дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление
Шольц считает передачу Taurus опасным решением / Коллаж: Главред: фото: Офис президента Украины, wikimedia.org

Главное:

  • Шольц против передачи Украине Taurus
  • Канцлер считает, что передача ракет может быть рискованной
  • Германия настроена на переговоры о мире в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus и вопрос достижения мира путем переговоров.

Как пишет tagesschau.de, Шольц резко ответил на заявление лидера Христианского демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который не исключает передачу ракет Украине в случае, если возглавит правительство Германии.

видео дня

Такой шаг действующий канцлер считает большим риском, ведь Мерц якобы хочет предъявить ультиматум стране-агрессору России и шантажировать ее поставкой немецких ракет.

Ракета Taurus
Ракета Taurus / Инфографика: Главред

"Все, что я могу сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в "русскую рулетку" с безопасностью Германии", - подчеркнул он.

Относительно переговоров Шольц сказал, что в вопросе войны и мира нужна холодная голова и он настроен на проведение мирных переговоров, но "не через голову Украины".

Передача Украине Taurus - что известно о позиции Германии

Напомним, Главред писал, что лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз и кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что несмотря на то, что Германия является крупнейшим сторонником Украины, Берлин не будет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus.

Накануне Олаф Шольц признался в чем причина такого решения. Он заявил, что не хочет брать на себя ответственность за контроль над целями ракет, если их будут использовать в Украине.

Больше новостей:

Что такое Tagesschau?

Tagesschau - немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей, созданная редакцией ARD-aktuell от имени немецкой общественной телевизионной сети ARD, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Германии новости Украины и мира Олаф Шольц мирные переговоры с Россией Ракеты Taurus
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

18:30Украина
Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

17:16Мир
"F-16 мало, но они много сделали": Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты

"F-16 мало, но они много сделали": Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты

16:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Всегда выбирает себя": Оля Цибульская заговорила о проблемах в браке

"Всегда выбирает себя": Оля Цибульская заговорила о проблемах в браке

Фанаты разочарованы: Кейт Миддлтон появится в этом году без самого главного

Фанаты разочарованы: Кейт Миддлтон появится в этом году без самого главного

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

Последние новости

18:41

Ядерный удар по столицам РФ, Китая и КНДР: Newsweek показал возможные последствия

18:30

Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

18:14

Армия РФ пытается окружить важный город: потери врага зашкаливают - Коваленко

17:54

Снижение мобилизационного возраста: Тимочко раскрыл, кто может попасть в список

17:46

"Атлас" двое суток в огне: эксперт назвал последствия удара по важной нефтебазе РФ

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в УкраинеМороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине
17:20

"Переломный момент": КНДР предоставила РФ больше помощи, чем ЕС для Украины - Боррель

17:16

Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

16:37

"F-16 мало, но они много сделали": Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты

16:20

Трамп вероятнее всего начал контактировать с Кремлем на разных уровнях - Рыбачук

Реклама
16:18

В Украине расширили перечень профессий для бронирования: кто попал в список

16:02

Частичное открытие неба над Украиной: Шмыгаль раскрыл, когда заработают аэропорты

16:00

Какой будет погода в Украине в декабре 2024 года: синоптик поделилась прогнозом

15:28

Били по самому ценному: какие "жирные цели" армии РФ уничтожили ВСУ в ноябре

14:53

Завершение войны в следующем году: Зеленский раскрыл главное условие

14:37

Гороскоп на декабрь 2024: один знак зодиака получит деньги, подарок или призВидео

14:36

Ядерный удар в ответ: Москва рассматривает новый опасный план - Sky News

14:18

Сергей Лазарев публично унизил Киркорова во время шоу

13:56

Открытая поддержка войны России против Украины: Ким Чен Ын вышел с заявлением - AP

13:29

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

13:22

Надо найти краба за 5 секунд: загадка, которую почти нереально разгадать

Реклама
13:20

США ударили санкциями по РФ: окончание войны в Украине может ускориться - Newsweek

12:47

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывшихВидео

12:22

Трамп пытается помочь достичь не только мира: политолог раскрыл планы США

12:10

Оккупанты приблизили ЗАЭС к катастрофе: в Минэнерго рассказали, что произошло

11:56

Выбрал жить и не скучает ни по чему российскому: ведущий "в хлам" разнес РФ

11:38

ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

11:25

Какая ситуация на Курщине: аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит

11:00

Гороскоп на декабрь 2024 для Тельцов: чем удивит последний месяц 2024 годаВидео

10:57

В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты объявили об отключении света

10:41

В сети обсуждают изменившуюся до неузнаваемости Линдси Лохан

10:17

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне: все детали

10:10

Членство в НАТО может остановить горячую фазу войны: Зеленский выдал заявление о вступлении

09:24

Карта Deep State онлайн за 30 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Экономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко дну

08:56

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастьеВидео

08:53

Армия РФ оккупировала еще 3 населенных пункта в Донецкой области - DeepState

08:10

Война нервов, ядерный удар и конвенциональная война: анализ того, что сейчас происходитмнение

07:58

"Я очень просил их": партнеры дали лишь четверть того, что просила Украина - Зеленский

06:10

Потери оккупантов рекордные: появились новые данныемнение

05:56

Гороскоп на завтра 1 декабря: Тельцам - счастливый день, Рыбам - удача в карьере

Реклама
05:00

Какой сегодня праздник 30 ноября 2024 года: что нельзя делать в этот день

04:30

В Украине появится свой "биткоин": вскоре начнется тестирование е-гривны

04:00

Ошибка многих водителей: почему зимой не стоит поднимать дворники в автомобиле

03:30

Какого человека называют "клепаним на язик": мало кто сможет догадатьсяВидео

03:00

"Били, дай боже": у Лукашенко нашли концлагерь с пыточной для украинцев – СМИВидео

02:37

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

02:00

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

00:57

Протесты в Грузии вспыхнули с новой силой: полиция применяет силу

00:52

В чем нужно быть одетым на крещение ребенка: что необходимо знать

00:33

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый: что о нем думают сами же военные

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять