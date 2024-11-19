Шольц 'умывает руки': передача Украине ракет Taurus зашла в тупик

Шольц убежден, что поддержка Украины в Европе должна продолжаться.

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В Германии нет положительного решения по передаче ракет Taurus / Коллаж: Главред: фото: Офис президента Украины, wikimedia.org

Что сказал Шольц:

Канцлер не готов брать ответственность за использование Taurus в Украине

Германия и вся Европа должна действовать благоразумно

Вопрос передачи Украине ракет Taurus остро стоит уже несколько месяцев, однако Германия все еще выразила готовность передать их Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц признался в чем причина.

Во время брифинга на саммите G20 он заявил, что не хочет брать на себя ответственность за контроль над целями ракет, если их будут использовать в Украине.

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"Это то, за что я не могу и не хочу нести ответственность. И одновременно, мы также имеем четкое представление о том, что мощное вооружение, которое мы доставили туда, артиллерия, которая имеет большую дальность стрельбы, ракетные установки, не могут быть использованы для проникновения вглубь России", - подчеркнул канцлер Германии.

Taurus / Инфографика: Главред

При этом Шольц считает, что поддержка Украины является обязательной для всех в Европе, как и в виде помощи, так и в виде политических заявлений с четкими сигналами для страны-агрессора России. Но всегда, по его мнению, должно быть благоразумие.

Передача Украине ракет Taurus - что известно

Напомним, еще в начале осени 2024 года Олаф Шольц заявлял, что Германия не планирует поставлять Украине ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы. Позиция Берлина по этому вопросу не претерпела изменений.

В то же время, как писал Главред, лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз и кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся.

Ранее также стало известно, что, по словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, среди немецких политиков нет единства по вопросу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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