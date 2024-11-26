Шольц заговорил о предоставлении ВСУ Taurus: какое решение приняли в Германии

Коротко о главном:
- Большинство населения поддерживает передачу ракет для ВСУ
- Можно ли использовать ракеты для атаки на цели в глубине России
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что несмотря на то, что Германия является крупнейшим сторонником Украины, Берлин не будет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus.
"Германия давно стала самым большим сторонником Украины. В этой войне надо хорошо думать как действовать разумно", - высказался немецкий канцлер в эфире ZDF.видео дня
По словам Шольца, его страна "не делает определенные вещи". В частности, те, что касаются передачи этих ракет. Канцлер отмечает, мол, это поддерживает большинство населения Германии.
"Например, доставляем крылатые ракеты, например, соглашаемся с тем, что опасное оружие, которое мы поставили, можно использовать для атаки на цели в глубине России. Я считаю, что это курс, который поддерживает большинство среди граждан", - подчеркнул Олаф Шольц.
Военная помощь Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Британия передала Украине десятки Storm Shadow. Передача состоялась до решения США и Британии разрешить Украине запускать дальнобойные ракеты по целям в России. Тем временем собеседники агентства отказались сообщить, когда именно прибыли ракеты, или назвать их точное количество.
В Минобороны сообщили, какое вооружение США готовы передать ВСУ. Очередную помощь Украина получит в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), предусматривающей предоставление оружия со складов американской армии.
Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе. Всего в компании якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать партиями по несколько сотен в месяц. Прототипы якобы уже испытываются и совершенствуются в реальных боевых условиях на востоке Украины.
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