Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Шольц заговорил о предоставлении ВСУ Taurus: какое решение приняли в Германии

Юлия Закрепа
26 ноября 2024, 17:11
234
Канцлер Германии рассказал о военной помощи ВСУ.
Шольц заговорил о предоставлении ВСУ Taurus: какое решение приняли в Германии
Шольц заявил о предоставлении ВСУ ракет Taurus / коллаж: Главред, фото: MBDA Deutschland, пресс-служба Европарламента

Коротко о главном:

  • Большинство населения поддерживает передачу ракет для ВСУ
  • Можно ли использовать ракеты для атаки на цели в глубине России

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что несмотря на то, что Германия является крупнейшим сторонником Украины, Берлин не будет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus.

"Германия давно стала самым большим сторонником Украины. В этой войне надо хорошо думать как действовать разумно", - высказался немецкий канцлер в эфире ZDF.

видео дня

По словам Шольца, его страна "не делает определенные вещи". В частности, те, что касаются передачи этих ракет. Канцлер отмечает, мол, это поддерживает большинство населения Германии.

Ракета Taurus
Что известно о Taurus / инфографика: Главред

"Например, доставляем крылатые ракеты, например, соглашаемся с тем, что опасное оружие, которое мы поставили, можно использовать для атаки на цели в глубине России. Я считаю, что это курс, который поддерживает большинство среди граждан", - подчеркнул Олаф Шольц.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Британия передала Украине десятки Storm Shadow. Передача состоялась до решения США и Британии разрешить Украине запускать дальнобойные ракеты по целям в России. Тем временем собеседники агентства отказались сообщить, когда именно прибыли ракеты, или назвать их точное количество.

В Минобороны сообщили, какое вооружение США готовы передать ВСУ. Очередную помощь Украина получит в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), предусматривающей предоставление оружия со складов американской армии.

Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе. Всего в компании якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать партиями по несколько сотен в месяц. Прототипы якобы уже испытываются и совершенствуются в реальных боевых условиях на востоке Украины.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Германии военная помощь новости Украины Ракеты Taurus
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Без света придется сидеть дольше: графики отключения света на 27 ноября

Без света придется сидеть дольше: графики отключения света на 27 ноября

17:40Украина
Россия ускоряет наступление: враг захватил рекордную площадь территорий Украины - Reuters

Россия ускоряет наступление: враг захватил рекордную площадь территорий Украины - Reuters

17:31Украина
"Траектория войны в Украине может измениться": в НАТО сделали заявление

"Траектория войны в Украине может измениться": в НАТО сделали заявление

17:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам на Укрпочте выплатят по 1000 гривен: когда и кто может получить деньги

Украинцам на Укрпочте выплатят по 1000 гривен: когда и кто может получить деньги

Бывший муж Ани Лорак показал свою новую спутницу - как она выглядит

Бывший муж Ани Лорак показал свою новую спутницу - как она выглядит

Угроза для двух городов-миллионников: как РФ ответит за удар по Крымскому мосту

Угроза для двух городов-миллионников: как РФ ответит за удар по Крымскому мосту

Важное правило этикета: какое количество цветов дарить нельзя - точный ответ

Важное правило этикета: какое количество цветов дарить нельзя - точный ответ

"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

Последние новости

17:40

Без света придется сидеть дольше: графики отключения света на 27 ноября

17:39

Почему океан соленый: ученые дали ответ, который многих удивит

17:31

Россия ускоряет наступление: враг захватил рекордную площадь территорий Украины - Reuters

17:27

"Траектория войны в Украине может измениться": в НАТО сделали заявление

17:19

"Бермудский треугольник" на фронте: где РФ терпит постоянные поражения - Жданов

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФПутин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ
17:11

Шольц заговорил о предоставлении ВСУ Taurus: какое решение приняли в Германии

17:02

Притянете к себе беды: что нельзя брать в руки 27 ноября - приметы

16:29

Удивительно, но факт: в чем разница между коричневыми и белыми яйцами

16:29

Может быть опасно: 5 признаков, что нож нужно заменить

Реклама
16:24

"Украина уже организовывала ядерный удар по России": что известно о последствияхВидео

16:23

"Порошенко делит военных на сорта и пиарится на помощи ВСУ" – боец

16:12

Гороскоп на завтра 27 ноября: Овнам - крупная прибыль, Близнецам - неожиданное событие

16:12

Как правильно носить термобелье: секреты, которые должен знать каждыйВидео

15:51

Темные овечки в астрологическом круге: какие знаки зодиака имеют свои подводные камни

15:32

"Сложная ситуация": Зеленский эмоционально отреагировал на рекордный налет дронов РФ

15:31

"Хорошая новость для ВСУ": известны последствия удара ATACMS по аэродрому РФ - СМИ

15:28

"Старшие насилуют младших": Мирошниченко "убила" подробностями жизни сиротВидео

15:17

Россия спешит и нагоняет панику: Братчук назвал цель ударов врага по югу

15:08

По 6500 гривен на ребенка: правительство утвердило финансовую помощь, кто ее получит

14:50

РФ может с новыми силами неожиданно напасть на НАТО: генерал раскрыл сроки

Реклама
14:46

Штурмовиков РФ "покрошили" на Курщине: морпехи ВСУ отразили атаку россиянВидео

14:36

Затмит все блюда: абсолютно новый рецепт салата на новогодний столВидео

14:31

Настоящие эрудиты: 5 самых умных знаков зодиака

14:28

Ударит мороз -11 градусов: в каких областях Украины сильно похолодает

14:27

Отключения света по Украине усиливаются: какие графики в Киеве и еще 3 областях

14:14

Вероятность ввода войск в Украину: в Британии озвучили истинные намерения

13:58

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 ноября (обновляется)

13:53

ФРГ усилит ПВО Украины: ВСУ получат две системы IRIS-T

13:52

Как прочистить сливное отверстие в холодильнике - потеков больше не будет

13:49

Путин взялся за опасный город: где РФ пытается перерезать снабжение ВСУ

13:44

"Любовь помогает расцветать": Ирина Горовая рассказала, кто влияет на Надю Дорофееву

13:44

Ядерное оружие России полностью боеспособно: дезертир РФ поделился секретными данными

13:30

Россияне цинично расстреляли 5 военнопленных бойцов ВСУ: они отступали с позиций

13:08

В РФ "наехали" на внука Аллы Пугачевой - что он вытворил

12:47

Угроза штурма Запорожья: генерал-разведчик назвал главную цель РФ

12:44

Путину станет очень больно: Казахстан решился на важный шаг в обход РФ

12:30

Ретроградный Меркурий 26 ноября - 15 декабря: чего ждать всем знакам зодиакаВидео

12:29

Захватить любой ценой: россияне рвутся к окрестностям Курахово, - спикер ВСУ

12:25

Украина получит мощные ракеты дальностью более 5000 километров: в НАТО дали прогноз

11:59

Удары ВСУ вглубь России: в НАТО выдали важное заявление по поводу атак

Реклама
11:49

Поставки бракованных мин на фронт: в Минобороны сделали громкое заявлениеВидео

11:39

Почти 11 тысяч гривен на руки: кто может претендовать на выплаты в Украине

11:33

"Жахнуть по базам Польши": решится ли Путин на безумный удар - Белый дом

11:16

"Безумно повезло": путинист Малинин позавидовал своим детям, живущим в Европе

11:15

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Козлам - сложные проблемы, Собакам - травмы

10:50

Армия РФ пытается окружить Покровск с двух направлений: что на самом деле происходит

10:47

РФ может развязать новую войну в Европе: шеф разведки Чехии раскрыл сроки

10:47

Графики почасовых отключений не действуют: где в Украине ввели экстренные ограничения

10:33

"Еще и гражданка Украины": предательница Лолита ошеломила заявлением

10:25

Синоптик назвала дату самой холодной ночи: кому и когда стоит срочно утепляться

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять