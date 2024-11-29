После разговора с Путиным: Шольц позвонил Зеленскому - о чем они говорили

Шольц рассказал о деталях своего звонка Путину.

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Зеленский поговорил с Шольцом / коллаж: Главред, фото: flickr, t.me/V_Zelenskiy_official

Ключевые тезисы:

Зеленский поблагодарил Шольца за системы ПВО

Они обсудили двусторонние шаги, которые могут усилить Украину

Только сила оружия и сила дипломатии могут принудить Путина к миру

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам президента, он поблагодарил Шольца за лидерство в помощи Украине системами ПВО, которые являются очень эффективными "петриотами" и IRIS-T и спасли тысячи жизней.

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"Благодарен канцлеру за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и нашу устойчивость. Обсудили, какие наши двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину", - подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции становились крепче, "потому что именно это будет заставлять Россию к настоящему миру".

В то же время, канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину.

"Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут заставить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", - добавил Зеленский.

Разговор Шольца с Путиным - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они разговаривали в течение одного часа.

Шольц отметил, что этот разговор не был приятным, поскольку Путин настаивал на достижении своих военных целей в Украине.

В то же время, Зеленский заявил, что звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину является "ящиком Пандоры". Этот разговор может привести к другим звонкам, однако нового "Минска-3" не будет.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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