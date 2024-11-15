Шольц впервые за два года провел переговоры с Путиным: СМИ раскрыли детали

Кацлер Германии Олаф Шольц, по данным СМИ, провел первый за 2 года телефонный разговор с российским диктатором Путиным, который длился один час.

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Шольц провел первые за 2 года переговоры с Путиным - детали / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, European Union

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Олаф Шольц провел телефонный разговор с Путиным

В СМИ обнародовали первые детали разговора

Сегодня, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в правительстве.

Отмечается, что Шольц и Путин разговаривали в течение одного часа.

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"Последний раз Шольц и Путин разговаривали непосредственно в декабре 2022 года", - сообщили в правительстве.

В сообщении правительства ФРГ подтвердили факт разговора и отметили, что Олаф Шольц осудил российскую агрессивную войну против Украины и призвал президента Путина прекратить ее и вывести войска.

"Федеральный канцлер призвал Россию к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шольц отметил непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

Также в правительстве Германии отметили, что Олаф Шольц ранее провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует продолжать общение после переговоров с российским диктатором.

Кроме того, в своем Х (бывший Twitter) Олаф Шольц сообщил, что призвал диктатора Путина прекратить российскую агрессивную войну против Украины и вывести свои войска.

"Россия должна продемонстрировать готовность к переговорам с Украиной - с целью достижения справедливого и прочного мира", - подчеркнул канцлер Германии.

Заявления Шольца относительно войны в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия планирует возобновить диалог с Россией. 11 ноября канцлер Олаф Шольц сообщил, что вскоре проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом Шольц подчеркивал, что ни одна страна не имеет права начинать обсуждение мира и завершения войны без прямого участия Украины. Он подчеркнул важность принципа, которого придерживаются почти все европейские государства: "ничего об Украине без Украины".

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом вопрос поставки систем ПВО во время телефонного разговора.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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