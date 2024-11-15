Путин и Шольц планируют провести телефонный разговор впервые за два года - Bloomberg

Разговор состоится на фоне того, что Украина переходит в критическое время.

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Что именно будет обсуждать Шольц с Путиным пока остается загадкой / Коллаж: Главред, фото: сайт президента России, Офис президента Украины

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Разговор Путина и Шольца должен состояться сегодня

Шольц станет первым среди союзников Украины, кто возобновит контакт с Кремлем

В пятницу, 15 ноября, впервые за почти два года должен состояться разговор между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ознакомленные с этим вопросом источники, которые говорили на условиях анонимности. Издание отмечает, что первый за долгое время диалог между представителями Германии и страны-агрессора России состоится в критическое для Украины время.

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Именно сейчас в Украине идет подготовка к, возможно, самой тяжелой в истории зимы, когда значительная часть энергетической инфраструктуры страны третий год подряд находится под угрозой ударов РФ.

Издание не указало, что будет предметом разговора между Путиным и Шольцом, однако отметило, что Германия - вторая после США страна по величине поддержки Украины.

Стоит также отметить, что канцлер Германии станет первым главой правительства среди стран, которые оказывают Украине значительную поддержку, который возобновит прямой контакт с Путиным.

Диалог между Шольцом и Путиным - что известно

Напомним, что в течение почти 2 лет немецкий канцлер воздерживался от контактов с диктатором Путиным. Однако в начале октября 2024 года он внезапно захотел лично поговорить по телефону с Владимиром Путиным.

Впоследствии канцлер Германии объяснил, что его страна намерена возобновить диалог с Россией. Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее также Главред писал, что Шольц заявил о готовности к разговору с Путиным в частности ради того, чтобы якобы добиться справедливого мира в Украине.

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