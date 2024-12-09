"Европа должна активизироваться": Дания пообещала доставить Украине САУ Caesar на год раньше

Минобороны Дании выделит Украине 380 млн долларов для закупки оружия.

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Минобороны Дании (на фото справа) доставит Украине САУ Caesar в 2025 году / коллаж: Главред, фото: Википедия

Коротко:

Дания готова обеспечивать способность Украины продолжать борьбу

Война в Украине находится в критической фазе

Дания смогла ускорить поставки украинской стороне самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства. Поставки были запланированы на 2026 год, но теперь сроки сместились на 2025. Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

"Мы делаем это, чтобы обеспечить способность Украины продолжать борьбу, а также чтобы показать хороший пример... С начала войны с датской стороны мы сосредотачивались на том, что пожертвования должны соответствовать самым насущным украинским потребностям. ОПК показал, что может доставить то, что нужно Украине. Поэтому правительство теперь увеличит промышленный пул, чтобы последние контракты могли быть реализованы в этом году", - сказал министр обороны Троелс Лунд Поульсен. видео дня

Оборонное ведомство объявило также о выделении дополнительных средств для закупки оружия для Сил обороны Украины. Речь идет о сумме в размере примерно 2,6 миллиарда датских крон (380 млн долларов).

"Война в Украине находится в критической фазе. Крайне важно, чтобы мы максимально поддерживали Украину. Европа должна активизироваться, и благодаря сегодняшнему пакету помощи мы выполняем конкретные запросы Украины от датской стороны, и мы еще раз показываем, что Дания находится в авангарде борьбы Украины за свободу. Я надеюсь, что больше стран последуют этому примеру", - добавил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Последние новости с фронта

Как писал Главред, в ночь с 5 на 6 декабря СБУ провела уникальную спецоперацию "Sea Baby" в Керченском проливе. Морские дроны отработали по российским вертолетам, самолетам и катерам.

РФ прилагает значительные усилия для полной оккупации украинского Донбасса. Город Покровск остается одной из основных преград для врага. По словам аналитика издания Дэвида Акса, в последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии РФ продвинулись через село Желтое к Новопустинке. Россияне создали узкий выступ в линии обороны Украины, который позволил российским войскам приблизиться к Покровску на восемь километров с юга.

Недавно аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что армия РФ скорее всего будет продолжать нести большие потери в технике и живой силе в попытках захватить город Покровск.

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САУ Caesar – основные характеристики САУ Caesar – 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter. Установка оборудована системой управления огнём "Сигма-30". Максимальная скорострельность орудия – 3 выстрела за 18 секунд или 6-8 выстрелов в минуту в обычном режиме. Стрельба прямой наводкой до 2000 м.

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