Пойдет большое нашествие оккупантов: в ISW предупредили об опасности для Покровска

Что сообщили аналитики:

Армия страны-агрессора России скорее всего будет продолжать нести большие потери в технике и живой силе в попытках захватить город Покровск, что в Донецкой области.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), дело в том, что Кремль не готов отказываться от наступления на город для захвата всех территорий Донецкой области.

Сейчас уже известно, что враг возобновил наступательные операции в направлении Покровска. В частности противник совершил поворотный маневр с юга после того, как расширил свои позиции на юг и юго-восток от города.

Кроме этого армия РФ недавно взяла под контроль населенный пункт Новопустиновка и продвинулась непосредственно к окраинам поселка Шевченко, там продолжаются ожесточенные бои.

Напомним, Главред писал, что в ВСУ рассказали, как российские оккупанты пытаются захватить Покровск. Враг уже захватил Новопустинку, где пытается закрепиться и нарастить силы.

Ранее украинские военные сообщали, что российские оккупанты пытаются продвинуться на Покровском направлении. В частности уже начались бои за поселок Шевченко, что на подступах к самому Покровску.

Накануне Михаил Самусь рассказывал, что наступление на Покровск происходит в рамках того, что кремлевский диктатор Владимир Путин поручил оккупационным войскам страны-агрессора России захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года. Несмотря на то, что темпы продвижения противника действительно ускорились, конвертировать свои успехи в дальнейшие удачные шаги враг не может.

Другие новости с фронта:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.