Пойдет большое нашествие оккупантов: в ISW предупредили об опасности для Покровска

Что сообщили аналитики:
- Россия не будет считаться с большими потерями в Покровске
- Оккупанты возобновили наступательные операции на город
- У врага есть определенные успехи на Покровском направлении
Армия страны-агрессора России скорее всего будет продолжать нести большие потери в технике и живой силе в попытках захватить город Покровск, что в Донецкой области.
Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), дело в том, что Кремль не готов отказываться от наступления на город для захвата всех территорий Донецкой области.
Сейчас уже известно, что враг возобновил наступательные операции в направлении Покровска. В частности противник совершил поворотный маневр с юга после того, как расширил свои позиции на юг и юго-восток от города.
Кроме этого армия РФ недавно взяла под контроль населенный пункт Новопустиновка и продвинулась непосредственно к окраинам поселка Шевченко, там продолжаются ожесточенные бои.
Наступление РФ на Покровск - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ВСУ рассказали, как российские оккупанты пытаются захватить Покровск. Враг уже захватил Новопустинку, где пытается закрепиться и нарастить силы.
Ранее украинские военные сообщали, что российские оккупанты пытаются продвинуться на Покровском направлении. В частности уже начались бои за поселок Шевченко, что на подступах к самому Покровску.
Накануне Михаил Самусь рассказывал, что наступление на Покровск происходит в рамках того, что кремлевский диктатор Владимир Путин поручил оккупационным войскам страны-агрессора России захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года. Несмотря на то, что темпы продвижения противника действительно ускорились, конвертировать свои успехи в дальнейшие удачные шаги враг не может.
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Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
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