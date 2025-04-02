"Как подшофе": Кошмал после вторых родов рассказала о проблемах со здоровьем

Краткое содержание:
- Анна Кошмал рассказала, что изменилось в ее организме после вторых родов
- Звезда призналась, что с первыми она пережила то же самое
Чуть меньше месяца назад Анна Кошмал во второй раз стала мамой. Несмотря на то, что много лет актриса ведет здоровый образ жизни и тщательно следит за своим физическим и духовным состоянием, ее здоровье во время беременности все же пошатнулось.
Об этом Кошмал рассказала в своем блоге в Instagram. Она поделилась, что уже два года, как абсолютно отказалась от алкоголя, но сейчас порой чувствует себя, будто в состоянии опьянения. Причина тому - "просевшее" зрение.
"На последних месяцах беременности немного упало зрение. В прошлый раз тоже так было, со временем возобновилось. Знаете, я уже два года как полностью отказалась от алкоголя и не планирую возвращаться к этому. Но я поняла, что с моим зрением мне и не надо, просто сняла очки – и уже один в один, как подшофе", - сообщила Анна Кошмал.
Анна Кошмал родила второго ребенка 11 марта 2025 года. Про свою беременность она сообщила еще в сентябре 2024, и до последних сроков скрывала пол будущего малыша. У актрисы и ее мужа Ивана, которого она скрывает от поклонников, родилась девочка по имени София. Также пара воспитывает старшего сына Михаила (2018 г.р.).
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Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
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