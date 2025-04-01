Нагиев сделал шокирующее признание о внебрачном сыне

Нагиев - еще та темная лошадка. Его личная жизнь - тайна покрытая мраком.

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Дмитрий Нагиев имеет еще одного ребенка / instagram.com/nagiev.universal

Кратко:

Сколько лет сыну Нагиева

Что известно о его матери

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев, который долгое время путал украинцев и россиян своими непонятными заявлениями о войне, впервые подтвердил наличие второго сына, о котором он никогда раньше не говорил.

Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, все знают о том, что у Нагиева есть сын Кирилл. Однако теперь он рассказал о совершенно другом ребенке.

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Дмитрий Нагиев сделал неожиданное признание / Фото Instagram/nagiev.universal

"Я все время спорю с сыном, и вы первая, кому я это говорю, — со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И мне говорит: "Смотри тоже", - удивил Нагиев новыми фактами.

Дмитрий Нагиев сделал неожиданное признание / Фото Instagram/nagiev.universal

По информации пропагандистов, Марк родился в 2010-2011 годах, как раз тогда, когда у Нагиева случился новый виток популярности: шоу "Голос", сериал "Физрук", "Кухня". После он окунулся в продюсcерские проекты и стал еще активнее появляться на телевидении.

Дмитрий Нагиев сделал неожиданное признание / Фото Instagram/nagiev.universal

Однако актер не раскрыл личность матери Марка. Никто точно не знает, женат ли шоумен официально, потому что частную жизнь он тщательно оберегает от посторонних. Известно лишь, что пару лет назад Дмитрий Нагиев стал дедушкой — он сам рассказал, что у сына Кирилла появился ребенок, но не раскрыл его пол.

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Добавим, недавно Дмитрий Нагиев косвенно выступил против войны. На своей страничке в соцсетях он опубликовал видео на котором предстал в желтой куртке на фоне голубого неба. Разъярённые россияне сразу же набросились на артиста и обвинили артиста в поддержке Украины.

А также Дмитрий Нагиев отказался вести музыкальную церемониюнаграждения артистов "МузТВ". Артист до этого несколько раз был ведущим церемонии, а на этот раз сообщил, что "в этот раз, видимо нет".

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Кто такой Дмитрий Нагиев? Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Носит статус секс-символа среди российских мужчин-знаменитостей.

Нагиев осуждает современников, использующих в своей речи лозунги "На Берлин" и "Можем повторить".

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