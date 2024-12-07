"Настоящая дорога смерти": лейтенант о существенном ухудшении ситуации в Покровске

О чем говорит военный:
- Подъездные пути к Покровску превращаются в "дороги смерти"
- Враг пытается захватить населенные пункты возле Покровска
Российские оккупанты пытаются захватить Покровск. Враг уже захватил Новопустинку, где пытается закрепиться и нарастить силы. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Враг пытается захватить и Новотроицкое и имеет небольшие успехи в населенном пункте Пушкино.
"(РФ - ред.) продолжает штурмовать значительным количеством пехоты с редким применением автомобильного транспорта: на нивах, пикапах, буханках. (Россияне) несут очень большие потери, но продолжают движение на направлении бригады. Штурмуют ежедневно, около 300-400 тушек противника, из которых половина уничтожается, но противник продолжает наращивать свои усилия", - отметил лейтенант.
"Алекс" акцентировал на том, что все эти населенные пункты имеют большое значение, ведь оккупанты пытаются закрепиться там, чтобы сделать рывок на Покровск. Он также отметил, что подъездные пути к Покровску очень опасны, а трассу на юго-запад от города можно считать "дорогой смерти".
"Там уничтожается все, вообще не рекомендуется к использованию", - добавил он.
Менее опасной является дорога Павлоград - Покровск. В то же время уже даже там появились первые тревожные сигналы - россияне осуществляют одиночные удары FPV-дронами.
"Пока идет фактически первая фаза боев за город, чтобы сформировать рубежи для наступления на город. Как только (россияне - ред.) прочно закрепятся в окрестных селах - по этой важной логистической артерии будет уничтожаться все живое", - подчеркнул он.
Лейтенант убежден, что после захвата Курахово, враг бросит на Покровское направление еще больше сил.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, на Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои, однако ВСУ смогли стабилизировать ситуацию. Враг замедлил темпы наступления с севера (Кураховское водохранилище) и юга (Сухие Ялы).
Также россияне массово покидают свои позиции в оккупированной части Херсонской области из-за произвола командиров, сообщает партизанское движение "Атеш". Дезертирство спровоцировано групповыми избиениями, угрозами отправить на смертельные задания и круглосуточными дежурствами.
Как сообщал Главред, продолжаются тяжелые бои за поселок Великая Новоселка, важный стратегический пункт на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Оккупантам нужно много пехоты и огневого ресурса для захвата этого населенного пункта, но его природные условия затрудняют захват.
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