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"Рекорд за рекордом": ВСУ наносят успешные контрудары по врагу - Гетьман

Даяна Швец
6 декабря 2024, 12:46
158
На фронте армия РФ не так быстро продвигается, к тому же, ВСУ делают достаточно неплохие контрудары.
'Рекорд за рекордом': ВСУ наносят успешные контрудары по врагу - Гетьман
ВСУ делают довольно неплохие контрудары / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 117 отдельная бригада сил ТРО

О чем сказал Гетман:

  • Линия фронта постоянно меняется, она динамична
  • ВСУ имеют некоторый успех и проводят контрудары
  • Сегодня враг несет страшные потери

Недавно стало известно, что ВСУ восстановили контроль над важной точкой. Речь идет о селе Новый Комар в Донецкой области.

Как пояснил военный аналитик Алексей Гетьман, на некоторых участках фронта воины Украины проводят достаточно успешные контрудары. Стоит учитывать, что это не контратака, но они все же имеют значение. Свое заявление эксперт сделал в эфире телеканала FREEДОМ.

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Гетьман высказывает мнение, что оккупанты с такими интенсивными наступательными действиями, по большому счету, уже давно должны были выдохнуться.

"Те контрудары, которые мы делаем, нельзя считать контрнаступлением. Это именно контрудар. И когда мы говорим, что линия фронта динамична, мы говорим, что вряд ли она стационарная, как во времена Первой мировой, когда были выкопаны окопы, почти много лет каких-то особых движений не было. Сейчас линия фронта постоянно меняется, она динамична, и в нашу сторону, она динамична и в сторону российских войск. Поэтому молодцы ребята, то, что освободили населенный пункт, заняли позиции. Это не будет каким-то переломом даже на этом направлении, на этом участке фронта, но как положительная информация как моральный стимул - достаточно хорошая информация", - отметил Гетьман.

Военный аналитик Алексей Гетьман также считает, что об успехах Сил обороны Украины, даже на некоторых участках фронта, необходимо говорить всегда. В основном идут сообщения, что продвигается враг, однако стоит освещать и положительные моменты.

"Он продвигается, да, это, к сожалению, есть. Но, во-первых, он не так быстро продвигается, во-вторых, мы делаем достаточно неплохие контрудары. А в-третьих, враг несет страшные потери. Рекорд за рекордом", - обратил он внимание.

Что происходит на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, потери на фронте лишают России возможности поддерживать наступательный потенциал. Например, стало известно, что ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине.

В то же время на Херсонщине ситуация остается угрожающей. Эксперт Олег Жданов оценил планы врага. По его словам, пока РФ не может обеспечить необходимое количество плавсредств для проведения операции на Левом берегу.

В свою очередь председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также отреагировал на вероятный штурм правого берега Днепра. Он указал, что Украине известны все коварные планы врага, а на агрессивные действия оккупантов ВСУ дадут отпор.

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Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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