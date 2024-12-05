'Все на местах': Ким отреагировал на вероятный штурм правого берега Днепра

Ключевое:
- Украине известны все коварные планы врага
- На агрессивные действия оккупантов ВСУ дадут отпор
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал информацию о возможном штурме российскими войсками правого берега Днепра.
Деталями Ким поделился в своем Telegram-канале.
"Силы обороны и наши военные тоже это понимают. Поэтому никто никуда не собирается уезжать. Наоборот, мы понимаем, что это будет. Отвлекающий маневр или нет, это неважно", - добавил Виталий Ким.
Он сообщил, что об этой угрозе было известно еще четыре месяца назад, и все это время шла подготовка к возможной атаке.
Ким также отметил, что украинские военные имеют четкое представление о силах и средствах, которые российские войска могут задействовать во время штурма. Он заверил, что на агрессивные действия врага будет дан соответствующий ответ.
"Всего у нас достаточно. Мы понимаем: все сложно, но все контролируется", - добавил глава администрации.
Ким также обратил внимание на активизацию российских информационно-психологических операций, целью которых является распространение паники среди украинцев. В частности, враг распространяет слухи о якобы нехватке ресурсов в ВСУ для отражения возможного наступления. Глава призвал граждан не реагировать на пропаганду и оставаться спокойными.
Ситуация на Херсонщине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, Россия имеет в планах коварное наступление на деоккупированный в 2022 году город. Враг может начать операцию по форсированию Днепра, отметили источники украинских СМИ.
В свою очередь эксперт Олег Жданов также оценил планы врага. Он прокомментировал ситуацию и заявил, что ВСУ не дают врагу закрепиться в островах в дельте Днепра.
Агент движения "АТЕШ" из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ, в свою очередь, что оккупанты тонут, пытаясь высадиться на островах Днепра возле Херсона.
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Кто такой Виталий Ким?
Виталий Александрович Ким - украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года - председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.
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