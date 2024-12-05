"А вот это уже серьезно": почему двум десяткам аэродромов РФ стоит приготовиться

В зоне поражения находятся такие ключевые для ВКС Российской Федерации аэродромы, как "Энгельс-2", "Дягилево", "Миллерово" и "Шайковка".

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Зона поражения украинских дронов значительно расширилась / Коллаж: Главред, фото скрин

Ключевое:

Украина масштабирует возможности производства средств поражения

В зоне поражения украинских БпЛА, гибрида дрона и ракеты, находится до 20 тактических аэродромов РФ

Ключевые для воздушно-космических сил (ВКС) России аэродромы уже находятся в зоне поражения украинских дронов.

Украина не отстает в вопросе внедрения инновационных технологий, заявил в эфире телеканала FREEДОМ сказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Сейчас украинская оборонка переходит, соответственно, на применение дронов на оптоволокне. Относительно возможностей "мини-Taurus", здесь лучше говорить о возможностях украинских "Паляниц". Потому что это уже украинская оборонка демонстрирует и свои повышенные качества, и, соответственно, возможности масштабирования производства средств поражения", - сказал эксперт.

Кроме этого, по словам Снегирева, дальность поражения ракеты-дрона "Паляница" составляет около 700 километров.

"В зоне поражения украинских БпЛА, гибрида дрона и ракеты, находится до 20 тактических аэродромов ВКС Российской Федерации. А вот это уже серьезно. В то же время следует отметить, что в зоне поражения соответственно находятся такие ключевые для ВКС Российской Федерации аэродромы, как "Энгельс-2", "Дягилево", "Миллерово" и "Шайковка". Это места базирования стратегической авиации российских ВКС, основного инструмента ракетного террора против энергетической инфраструктуры Украины и прежде всего гражданского сектора", - сказал эксперт.

Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Удары по целям врага - что известно

Как сообщал Главред, накануне дрон попал в казарму спецназа Кадырова. Ночью в регионе действовал план "ковер" из-за угрозы беспилотников.

Впоследствии сам Рамзан Кадыров признал атаку на полк спецназа в Грозном. По его словам, в результате удара есть пострадавшие.

В свою очередь бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, кто может уничтожить Крымский мост. Ни для кого не секрет, что освобождение Крыма будет иметь большое значение для войны.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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