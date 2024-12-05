Оккупанты тонут, пытаясь высадиться на островах Днепра возле Херсона - АТЕШ

Одна из попыток высадки на остров в дельте Днепра закончилась ликвидацией нескольких оккупантов.

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Враг терпит неудачи в дельте Днепра / Коллаж: Главред, фото: скриншот, скрин с DeepState

Что сообщили агенты "АТЕШ":

Оккупанты пытаются пробраться в Херсон

В Днепре тонут российские морпехи

Российский военных отправляют на острова в качестве наказания

Армия страны-агрессора России, по данным СМИ, планирует наступление на Херсон через соседние острова. Однако стало известно, что вражеская группировка пока не имеет успехов.

Это признают сами оккупанты. Агент движения "АТЕШ" из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ рассказал, что недавно солдаты из его подразделения утонули при попытке высадиться на остров Белогрудов в дельте Днепра.

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Во время операции двое оккупантов попали под удар дрона, в результате чего потеряли контроль и упали с гидроцикла. Как и попасть на остров, так и выбраться из-под воды им не удалось.

"Такие случаи в российских войсках не редкость. Причина - плохая или вовсе отсутствует подготовка и сложные условия местности, с которыми солдаты просто не способны справиться", - говорится в сообщении "АТЕШ".

Дело в том, что российские оккупанты на этом направлении деморализованы, а командование использует подобные операции, как наказание для тех, кто провинился.

Наступление врага на Херсон - что известно

Напомним, в СМИ появилась информация, что враг в ближайшее время может начать операцию с целью наступления на Херсон, форсировав Днепр. По данным двух опрошенных источников, агрессоры свозят оборудование для наведения понтонных переправ и готовят войска на левый берег Днепра.

Впоследствии генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сообщал, что Путин и его генералы хотят захватить хотя бы один областной центр, потому что за все время войны в Украине, им удалось оккупировать только один областной центр - Херсон, но и тот они потеряли.

Главред накануне также писал, что российские войска пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона. Кроме того, на левом берегу Днепра россияне собрали 300 катеров для переправы через Днепр.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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