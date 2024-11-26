Россия спешит и нагоняет панику: Братчук назвал цель ударов врага по югу

Кроме уничтожения украинцев у оккупантов есть еще одна цель ударов по мирному населению.

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Враг умышленно обстреливает мирное население юга Украины / Коллаж: Главред, фото: Одесская ОГА, скриншот

Что сказал Братчук:

Обстрелами Украины Москва пытается передать сигналы Западу

Враг хочет спровоцировать панические настроения среди жителей юга

РФ будет атаковать мирное население Украины и в дальнейшем

Страна-агрессор Россия продолжает наносить удары по украинским городам баллистическими ракетами. При этом большинство воздушных целей РФ прилетает по гражданским объектам, в результате чего обычно есть раненые и даже жертвы.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, какую цель преследует враг и на какую реакцию пытается вывести как и самих украинцев, так и цивилизованный мир.

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Россия показательно продолжает свой терроризм, чтобы западные лидеры видели готовность Кремля и его армии и в дальнейшем убивать мирных жителей Украины. Также враг хочет, чтобы среди украинцев, особенно на юге страны, возник определенный управляемый хаос.

"Прекрасно понимаем, что такие удары могут быть и в дальнейшем. Россия спешит, это очевидно, на поле боя на разных отрезках. Не могу назвать даже одно направление, где спокойно, везде есть активность. Возможно, по интенсивности разная, но тем не менее. Поэтому такие удары являются демонстрацией как для Запада, так и для украинского общества", - подчеркнул Братчук.

Ракеты РФ / Инфографика: Главред

Ракетные удары по Украине - последние новости

Напомним, президент Зеленский сообщал, что российские оккупанты за последнюю неделю почти каждый день наносили удары по Украине с применением различных типов оружия. В частности, РФ выпустила более 20 ракет различных типов.

Впоследствии Главред писал, что 25 ноября, российские оккупанты атаковали регионы Украины. В частности, взрывы прогремели в Одессе, Запорожье и Харькове. В последнем зафиксировали ракетный удар.

Позже также выяснилось, что агрессор Россия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Одессе. Ее запустили с территории временно оккупированного Крыма.

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Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

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