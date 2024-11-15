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2 областных центра под большой угрозой: стали известны ближайшие цели РФ

Юрий Берендий
15 ноября 2024, 10:48
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Россияне направляют основное внимание для проведения штурмовых операций в направлении Покровска и Курахово, считает военный эксперт.
2 областных центра под большой угрозой: стали известны ближайшие цели РФ
Генерал назвал ближайшие цели врага / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Коротко:

  • Сейчас у РФ нет достаточно сил для наступления на Запорожье
  • Путин стремится захватить Запорожье и Херсон, которые уже "включены в состав РФ"

Россия может готовить наступление на Запорожье - такая информация все чаще появляется в западных СМИ и распространяется в Сети, вызывая панику как в городе, так и в целом по стране. Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель руководителя Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко прокомментировал угрозу наступления на Запорожье в комментарии для ТСН.ua.

Он отметил, что ситуация вокруг Запорожья существенно не изменилась, а слухи о возможном наступлении россиян являются преувеличенными.

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По его словам, враг пока не сосредотачивает значительных ресурсов в этом направлении. Хотя бои продолжаются на Времовском и Ореховском направлениях, а также на других участках фронта, россияне пока больше направляют внимание на Курахово и Покровск.

"Понятно, что у Путина есть ресурсы для наступления на отдельных участках, но ресурса, чтобы наступать на всех фронтах одновременно - он нет", - рассказывает Игорь Романенко.

Военный эксперт отмечает, что намерения по наступлению на Запорожье у врага несомненно существуют. Это подтверждается регулярными обстрелами города, которые свидетельствуют о подготовке россиян.

В то же время Игорь Романенко отмечает, что план наступления у врага есть, но в настоящее время он не видит достаточных сил для осуществления масштабной атаки на этом направлении.

"Конечно, Путин и его генералы хотят захватить хотя бы один областной центр, потому что за все время войны в Украине, им удалось оккупировать только один областной центр - Херсон, но и тот они потеряли", - отмечает Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант отмечает, что российский диктатор Путин стремится захватить Херсон и Запорожье, поскольку эти территории уже формально "присоединены" к РФ в изменениях в российской конституции. Кроме того, в планах Кремля остаются Сумы, Харьков и Днепр. Путин будет пытаться достичь этих целей любой ценой, чтобы продемонстрировать свою силу перед мировым сообществом и прежде всего собственным народом.

"Сейчас в ближайших планах врага - Запорожье и Херсон. Но взять Херсон это слишком сложная задача - для этого надо форсировать Днепр. Кстати, россияне ведут там активную разведку. А вот по Запорожью уже третью неделю регулярно бьют КАБами и всем имеющимся вооружением", - добавляет Романенко.

Эксперт подчеркивает, что нынешняя тактика врага, которая включает террор и психологическое давление на местное население, является частью подготовки к наступлению. Однако для организации наземной атаки на Запорожье у Кремля пока не хватает ресурсов.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Бои на Юге - есть ли угроза наступления на Запорожье

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты готовятся активизировать наступательные действия на Запорожском направлении, в частности планируя тактические штурмы возле нескольких населенных пунктов. Однако, пока у врага нет достаточно сил для наступления на Запорожье, сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Враг уже начал активные наступательные операции в Запорожье, в частности на Времовском выступлении. Как сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, российские войска в течение нескольких дней активно штурмуют украинские позиции, пытаясь пробить оборону и захватить стратегические плацдармы.

Наступление продолжается и на других участках Запорожского фронта, в частности на Черемиевском, Ореховском и Приднепровском направлениях, где основной целью оккупантов является захват островных участков на Днепре. По словам Волошина, на Времовском направлении враг осуществляет непрерывные атаки, но теперь российские войска действуют более организованно, меняя предыдущую тактику "мясных штурмов".

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Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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