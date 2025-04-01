Кому показывать военно-учетные документы больше не нужно: что изменилось с 1 апреля

С 1 апреля в Украине вступают в силу новые изменения, касающиеся воинского учета, получения документов за рубежом и отсрочек от мобилизации.

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Мобилизация 2025 - кого мобилизуют в апреле и кто потеряет отсрочку / Коллаж: Главред

Вы узнаете:

Каким гражданам Украины больше не нужно предъявлять военно-учетный документ

Кто потеряет отсрочку с 1 апреля

Кто может получить онлайн отсрочку в Резерв+

С 1 апреля в Украине вступают в силу важные изменения, упрощающие получение документов и прохождение военно-врачебных комиссий. В частности, мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, больше не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта. Также происходит полная цифровизация военно-врачебных комиссий (ВВК), что позволит получать решение о годности или непригодности к военной службе в электронном формате.

Главред выяснил подробнее, какие изменения ожидают украинцев с 1 апреля.

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Правительство упростило процедуру оформления паспорта за границей - показывать военно-учетный документ не нужно

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского продолжается совершенствование предоставления услуг для украинцев за рубежом.

Правительство утвердило изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки данных о призывниках, военнообязанных и резервистов, что, в частности, влияет на процедуру оформления паспортных документов.

"Отныне мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу", - сообщили в МВД.

Как отметили в МВД, сотрудники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус воинского учета в реестре. При отсутствии данных они будут вноситься автоматически, а мужчины сразу будут браться на учет с формированием военно-учетного документа в электронном виде - без прохождения медкомиссии. После этого заявитель в установленные сроки получит свой документ.

"Тысячи наших граждан, которые вынужденно оказались за пределами Украины, смогут оформить или обновить паспорт. Это упрощает доступ к правомерному пребыванию за рубежом, работе, учебе и пользованию услугами, а также позволяет сохранять связь с государством", - сообщил в Facebook министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

Новые правила бронирования - кто потеряет отсрочку с 1 апреля

С 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, теряют силу. В дальнейшем продолжить бронирование работников смогут только те компании, которые обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"С начала года большинство добросовестных компаний уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после первого апреля", - отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Новые правила для бронирования в Украине / Инфографика: Главред

Изменения с 1 апреля:

Все бронирования, оформленные по старым правилам, утратят силу.

Возобновится стандартное 72-часовое рассмотрение заявлений на бронирование работников критически важных предприятий.

Бронирование станет доступным только для предприятий, которые подтвердили статус критичности по обновленным требованиям.

Как получить отсрочку от мобилизации после 1 апреля:

Обновить статус критичности компании в соответствии с новой процедурой.

После подтверждения статуса повторно подать заявку на бронирование работников.

При наличии активного бронирования сначала его нужно аннулировать, а затем оформить повторно.

Подача заявки на бронирование через портал "Дія":

Авторизоваться на платформе "Дія".

Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление".

Заполнить данные работников.

Подтвердить уровень заработной платы сотрудников.

Проверить заявку и подписать ее (руководителем или уполномоченным лицом).

Ожидать результат - ответ поступит на электронную почту и в личный кабинет "Дія".

Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении "Резерв+". Если бронирование оформлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать до 1 года.

В Минэкономики отметили, что все бронирования осуществляются только в электронном формате через "Дію". Бумажные документы или приказы больше не нужны.

Кого могут мобилизовать в апреле

Мобилизация и военное положение в Украине продлены до 9 мая 2025 года. С 1 апреля могут мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, если они не исключены из учета по состоянию здоровья и имеют военный опыт, а также тех, кто пригоден или ограниченно пригоден, независимо от опыта службы.

Лица, которые были сняты с воинского учета, но признаны годными или ограниченно годными, также могут быть мобилизованы по решению ВВК.

Ограниченно годные должны до 6 июня 2025 года повторно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы получить статус годности или непригодности к службе.

Какие есть степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

Добровольно мобилизоваться в ВСУ могут женщины до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья, призывники 18-25 лет, которые не проходили срочную службу, а также люди с инвалидностью и те, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам.

Новые правила прохождения ВВК - как записаться на ВВК через электронный кабинет

С 1 апреля в Украине заработает электронный кабинет военно-врачебных комиссий, и выводы о пригодности или непригодности к службе будут оформляться исключительно в цифровом формате. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам запуск электронного кабинета для работников ВВК позволит оформлять все решения без бумажных постановлений, ведь информация автоматически будет направляться в реестр "Оберіг". Это избавит от необходимости лично подавать документы через ТЦК.

"В рамках второго этапа реформы мы запускаем анонимизацию, наши граждане будут проходить медицинский осмотр в любом гражданском медучреждении, где человеку удобно. Это будет выглядеть как регулярный check up для человека. Не будет ничего избыточного и не будет связано ни с походом в ТЦК, ни с походом на ВВК", - отметила заместитель главы Минобороны.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации объяснила, что медицинские данные будут передаваться в Министерство обороны в анонимном формате для обработки.

Она отметила, что врачи, которые будут анализировать эти данные, не будут иметь доступа к персональной информации пациентов и не смогут идентифицировать лиц, которым определяют пригодность или непригодность к службе.

Также она подчеркнула, что цифровизация процесса работы военно-врачебных комиссий (ВВК) будет способствовать снижению коррупционных рисков и сделает систему более удобной для граждан.

Напомним, что в Украине продолжается реформа ВВК, и с 1 апреля начинается новый этап, который предусматривает обязательное оформление заключений комиссий в электронном виде.

Кто может получить онлайн отсрочку в Резерв+

Люди с инвалидностью, чьи данные внесены в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), могут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Функция оформления онлайн-отсрочки стала доступной для более широкого круга лиц с инвалидностью. Теперь ею могут воспользоваться все, чьи данные внесены в ЕИССС, а не только те, кто имеет пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности.

Ранее этот сервис работал благодаря обмену информацией с Пенсионным фондом Украины, а теперь к этому процессу присоединилось и Министерство социальной политики.

Как подать заявку:

Авторизуйтесь в приложении Резерв+ и нажмите на три точки на главном экране.

Выберите "Подать запрос на отсрочку", а затем категорию "Человек с инвалидностью".

Отправьте запрос и ожидайте уведомления с результатом.

Если данные отсутствуют в реестре, можно проверить их в личном кабинете на Социальном портале Минсоцполитики, авторизовавшись через КЭП, BankID или Дія.Підпис.

Если инвалидность установлена после 1 января 2025 года на основании решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО) и данные не отображаются, следует проверить их корректность в решении команды.

Если инвалидность установлена до 1 января 2025 года, а информация в кабинете отсутствует или некорректна, но у вас есть документ, выданный МСЭК, можно:

воспользоваться Электронным кабинетом лица с инвалидностью, подать заявление на регистрацию и загрузить скан-копию выписки из акта осмотра или другого документа от МСЭК;

обратиться в ближайшее подразделение социальной защиты с оригиналом документа для внесения данных в реестр.

Если гражданин ранее не получал социальной поддержки, можно подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью, добавив скан-копии соответствующих документов.

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