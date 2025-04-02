Впервые за три года полномасштабной войны: представитель Путина поедет в Вашингтон

В СМИ раскрыли цель визита Дмитриева в США.

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Представитель РФ обсудит с Уиткоффом войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Вкратце:

Кремлевский чиновник посетит Вашингтон

В США Дмитриев встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом

Цель визита - укрепление отношений между США и РФ

Кремлевский посланник Путина Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон на этой неделе. Он встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

В материале говорится, что цель визита - укрепление отношений между США и РФ, которые стремятся завершить войну в Украине.

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Сам Дмитриев в аккаунте на X (Twitter) высказал мнение, что "сопротивление американо-российскому диалогу... руководствуется укоренившимися интересами и старыми нарративами", и добавил, что "улучшение отношений - это именно то, что нужно миру для длительной глобальной безопасности и мира".

Отмечается, что этот визит станет первой поездкой российского чиновника в США с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Стоит напомнить, что Дмитриев еще с февраля 2022 года находится под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Однако, ради этой поездки, правительство Америки временно сняло санкции с представителя Путина.

Один из источников рассказал, что был сделан соответствующий запрос в Министерство финансов США о временном приостановлении санкций.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность соблюдения страной-агрессором перемирия и прекращения ударов по энергетическим объектам. Он заявил, что РФ оставляет за собой право не выполнять тридцатидневный режим прекращения огня, оправдываясь тем, что Украина якобы регулярно его нарушает.

Также заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не учитывают "главного требования" Кремля по обеспечению мира в войне с Украиной, поэтому РФ "не может принять" американские предложения в нынешнем виде.

На фоне негативных заявлений из РФ, наблюдается обострение отношений между Трампом и Путиным. В частности, президент США не исключает возможности введения вторичных санкций против России, если Путин "не справится со своей работой".

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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