'Хочу, чтобы Путин заключил сделку': Трамп поставил РФ условие и пригрозил последствиями

Кратко:
- Трамп заявил, что США могут ввести против РФ вторичные санкции
- Это произойдет, если Путин "не справится со своей работой"
- По словам Трампа, он хочет, чтобы Путин заключил сделку и остановил убийства
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не исключает возможности введения вторичных санкций против страны-агрессора России, если российский диктатор Владимир Путин "не справится со своей работой".
Однако в то же время Трамп добавил: он убежден, что глава Кремля выполнит свою часть соглашения. Об этом американский президент сказал во время встречи с журналистами в Белом доме, сообщает CNN.
"Я хочу, чтобы он (Путин - ред.) заключил соглашение, чтобы мы остановили убийство российских солдат, украинских солдат и других людей. Я не хочу вводить вторичные тарифы против его нефти, но думаю, что я поступил бы так, если бы считал, что Путин не справляется со своей работой", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов о возможности усиления санкционного давления на Россию.
Трамп считает, что Путин "выполнит свою часть сделки". В то же время американский президент отметил, что и украинская сторона должна выполнить свою часть. В контексте этого он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский "пытается пересмотреть соглашение о редкоземельных ископаемых". Однако при этом Трамп не упомянул, что Соединенные Штаты в последний момент предложили совсем другой вариант договоренностей.
Переговоры о режиме прекращения огня в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня. Путин игнорирует американское предложение о безусловном прекращении огня.
Также ранее сообщалось, что Украина назвала четыре "требования" России. Страна-оккупант РФ готовится к следующей фазе уничтожения государственности Украины. Кремль стремится ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь со стороны партнеров, а также заблокировать интеграцию Киева в НАТО. Риторика Москвы достигла уровня эскалации, который был перед началом полномасштабной войны, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Напомним, Трамп установил Путину "психологический дедлайн" по прекращению огня в Украине. Трамп в очередной раз заявил, что давно и хорошо знает Путина, и что уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение.
Также сообщалось, что Трампу предложили дату прекращения огня в Украине - в СМИ раскрыли "дедлайн". Президент Финляндии отметил, что Трамп становится все более нетерпеливым в отношении действий России.
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Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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