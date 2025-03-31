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Трампу предложили дату прекращения огня в Украине: в СМИ раскрыли "дедлайн"

Руслана Заклинская
31 марта 2025, 11:58обновлено 31 марта, 12:33
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Президент Финляндии отметил, что Трамп становится все более нетерпеливым в отношении действий России.
Трампу предложили дату прекращения огня в Украине: в СМИ раскрыли 'дедлайн'
Для прекращения огня должен быть дедлайн / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Трамп спрашивал у президента Финляндии, можно ли доверять Путину
  • Стубб ответил, что российскому диктатору нельзя доверять
  • Самая благоприятная дата для прекращения огня – 20 апреля

Президент США Дональд Трамп советовался с президентом Финляндии Александром Стуббом о том, можно ли доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Лучшей датой для прекращения огня в Украине было бы 20 апреля. Об этом пишет Yle.

Президент Фнляндии прибыл в США 29 марта с неофициальным визитом. Он встретился с Дональдом Трампом во Флориде и сыграл в гольф. Стубб рассказал, что во время гольф-встречи Дональд Трамп спросил его: "Можно ли доверять Владимиру Путину?"

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"Я ответил, что нельзя", - отметил он.

Лидер Финляндии также подчеркнул, что для достижения прекращения огня необходимо установить четкую дату. Поэтому Стубб предложил Трампу дату - 20 апреля. По его словам, этот день был бы наиболее благоприятным для прекращения огня без каких-либо условий.

"Почему 20 апреля? Потому что нам нужен дедлайн. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет в должности уже три месяца", - пояснил Стубб.

Кроме этого, президент Финляндии отметил, что у Трампа все больше иссякает терпение в отношении действий России. По мнению Стубба, это является положительным сигналом.

"Он (Дональд Трамп - Главред) нетерпеливо относится к действиям России, к такого рода интригам и проволочкам по прекращению огня. Я сам пытался объяснить, что это вполне нормальное российское поведение. Сначала мы о чем-то договариваемся - а потом снова ставим условия", - подчеркнул он.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать режим прекращения огня, поскольку Украина якобы нарушает мораторий на удары по энергетическим объектам. Он также обвинил украинских военных в нарушении приказов украинского руководства о запрете обстрелов.

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет Владимиру Путину и уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение. Он также высказал мнение, что существует психологический дедлайн для прекращения огня в конфликте.

Кроме этого, Трамп заявил, что президент Зеленский якобы пытается отказаться от соглашения по редкоземельным металлам. По его словам, отказ от соглашения приведет к "огромным проблемам" для Украины.

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Что известно о Yleisradio?

Yleisradio - национальная телерадиовещательная компания Финляндии, основанная в 1926 году. Yle имеет четыре национальных телеканала, 13 радиоканалов и 25 региональных радиостанций. Финляндия является двуязычной страной - около 5,5% населения считают родным языком шведский, пишет Википедия.

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