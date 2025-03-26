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"Это нонсенс": Ермак назвал главное препятствие на пути прекращения огня

Алексей Тесля
26 марта 2025, 20:31
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Американцы поняли, что Украина настроена очень серьезно, говорит Андрей Ермак.
Ермак, ВСУ
Андрей Ермак оценил перспективы прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Офис президента

Главное:

  • Отношения Киева и Вашингтона вернулись в нормальное русло
  • Россияне не приняли безоговорочное прекращение огня, говорит Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что отношения Киева и Вашингтона после скандала в Белом доме "вернулись в нормальное русло".

Переговоры в Саудовской Аравии показали американским представителям, что Киев готов работать с президентом США Дональдом Трампом в его стремлении положить конец трехлетней войне между Россией и Украиной, подчеркнул он в интервью Reuters.

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"Я думаю, что мы отлично общаемся с американцами. Я думаю, что мы снова на верном пути", - указал представитель ОП.

Он говорит, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии американцы поняли, что Украина настроена очень серьезно. При этом он считает, что требование страны-агрессора РФ об ослаблении санкций ради перемирия в Черном море свидетельствует о подходе Кремля к мирным переговорам в целом.

"Это показывает, что они (россияне, - ред.) не приняли безоговорочное прекращение огня, что является нонсенсом. Наша логика заключается в том, что мы должны вступать без каких-либо условий. Лучшим способом поверить в обратное было бы строгое соблюдение Россией договоренностей, достигнутых в Саудовской Аравии, - по меньшей мере, первоначальных договоренностей о безусловном прекращении огня", - добавил Ермак.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море море между украинскими и российскими войсками.

Напомним, ранее Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня". Военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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