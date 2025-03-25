Переговоры США и РФ в Эр-Рияде: у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия

Главные тезисы:
- США и РФ провели переговоры в Эр-Рияде
- Проект совместного заявления будет объявлен 25 марта
Вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. В администрации президента Америки Дональда Трампа положительно оценивают результаты переговоров между делегациями от Вашингтона и Москвы.
Как пишет Reuters, переговоры были сосредоточены на "узком" предложении о прекращении огня в Черном море между украинскими и российскими войсками. Это является частью дипломатических усилий со стороны Белого дома, которые, как надеется официальный Вашингтон, помогут проложить путь к более широким мирным переговорам и в перспективе - к прекращению российско-украинской войны.
Источник Reuters в Белом доме заявил, что на переговорах в столице Саудовской Аравии был достигнут прогресс, и "позитивное объявление" ожидается "в ближайшее время".
Российский источник рассказал Reuters, что переговоры завершились поздно в понедельник, а проект совместного заявления был отправлен в Москву и Вашингтон для утверждения. Стороны намерены опубликовать его уже во вторник.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, 23 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным. Стороны обсудили ключевые вопросы, в частности энергетику.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова поддерживать каждую сильную инициативу, чтобы заставить РФ закончить войну. Среди таких инициатив также есть санкции и поддержка Украины.
Украина и РФ сядут за стол переговоров только после полного прекращения огня, разговоры о котором продолжаются в Саудовской Аравии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ожидает подписания соглашения о распределении доходов от добычи стратегически важных полезных ископаемых в Украине.
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