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Зеленский рассказал детали переговоров с США: какие инициативы готов поддержать Киев

Ангелина Подвысоцкая
24 марта 2025, 21:10обновлено 24 марта, 22:11
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Зеленский ожидает новые доклады от министра обороны Рустема Умерова
Зеленский рассказал детали переговоров с США: какие инициативы готов поддержать Киев
Результаты переговоров в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления Зеленского:

  • В Саудовской Аравии состоялась встреча команд Украины и США
  • Зеленский ожидает от Умерова новый доклад

В Саудовской Аравии состоялась встреча с представителями США. Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Украины о результатах переговоров. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Президент отметил, что Украина готова поддерживать каждую сильную инициативу, чтобы заставить РФ закончить войну. Среди таких инициатив также есть санкции и поддержка Украины.

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"Нам нужно движение к реальному миру, к гарантированной безопасности. И это нам нужно всем: в Украине, в Европе, в Америке, всем в мире, кто хочет спокойствия в международных отношениях. Россия является единственным субъектом, который затягивает эту войну и издевается над нашими людьми и над всем миром. И чтобы дожать Россию к миру, нужны сильные вещи, сильные шаги", - сказал Зеленский.

Он добавил, что ожидает от Умерова новые доклады.

Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина стремится к прекращению огня и завершению войны. Президент Владимир Зеленский во время брифинга поделился деталями переговоров с США и обсуждением возможного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру. По его словам, украинская сторона сначала предлагала начать с прекращения огня в воздухе и на море.

24 марта 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, запланированы отдельные переговоры представителей США с делегациями Украины и России. Цель встреч - достижение временного прекращения огня и обсуждение возможных условий мирного урегулирования конфликта. Главред собрал основную информацию об этих переговорах.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил на брифинге, что запланированная на 24 марта встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии будет носить технический, а не политический характер.

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