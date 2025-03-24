'Говорим о территориях': Трамп анонсировал подписание важной сделки с Украиной

Трамп анонсировал подписание уже в ближайшее время соглашения о редкоземельных металлах с Украиной, обсуждается вопрос собственности электростанций.

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Трамп анонсировал подписание соглашения об ископаемых с Украиной / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Трамп:

Соглашение о редкоземельных ископаемых будет подписано в ближайшее время

США обсуждают возможность контроля украинских электростанций американскими компаниями

Сейчас продолжаются переговоры о территориях и линии разграничения

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ожидает подписания соглашения о распределении доходов от добычи стратегически важных полезных ископаемых в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами во время заседания Кабинета министров, Трамп также отметил, что США обсуждают с Киевом возможность покупки американскими компаниями украинских электростанций.

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В рамках переговоров делегация США встретилась с украинскими чиновниками в воскресенье, а на следующий день - с представителями России в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Основное внимание было уделено прекращению боевых действий в Черном море, однако, по словам Трампа, обсуждались и другие вопросы, поскольку он настаивает на завершении трехлетней войны России против Украины.

"Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линии разграничения, говорим об энергетике, собственности на электростанции. Некоторые люди говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией... Потому что у нас есть опыт", - сказал он.

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Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина стремится к прекращению огня и завершению войны. Президент Владимир Зеленский во время брифинга поделился деталями переговоров с США и обсуждением возможного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру. По его словам, украинская сторона сначала предлагала начать с прекращения огня в воздухе и на море.

24 марта 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, запланированы отдельные переговоры представителей США с делегациями Украины и России. Цель встреч - достижение временного прекращения огня и обсуждение возможных условий мирного урегулирования конфликта. Главред собрал основную информацию об этих переговорах.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил на брифинге, что запланированная на 24 марта встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии будет носить технический, а не политический характер.

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