Украину будет заливать дождями и ударит похолодание: синоптики назвали регионы

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха повысится лишь до +9 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 25 марта / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 25 марта

Где температура воздуха повысится до +18 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди и сильные порывы ветра

Погода в Украине 25 марта будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Закарпатской области объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 25 марта в южных, центральной и Луганской областях температура воздуха повысится до +12...+16 градусов. В северных областях будет прохладнее - 9-12 градусов тепла. Дожди 25-го марта пройдут в западных, северных областях, в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях.

К тому же в ближайшие дни будут сильные магнитные бури. С 7 апреля ожидается резкое похолодание.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта / фото: ventusky

Погода 25 марта

В Украине 25 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, западных и центральных областях. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В восточных областях ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла; днем 9-14°, на юге страны 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +17

По данным meteoprog, 25 марта в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Крыму и Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +6...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +5...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта / фото: meteoprog

Погода 25 марта в Киеве

В Киеве 25 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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