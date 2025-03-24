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Украину атаковал 6-балльный шторм: когда закончится мощная магнитная буря

Алёна Воронина
24 марта 2025, 12:14
449
Магнитная буря продлится еще несколько дней. Она может сильно повлиять на самочувствие людей.
Украину атаковал 6-балльный шторм: когда закончится мощная магнитная буря
Украину атаковала 6-балльная магнитная буря/ фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Насколько мощная сейчас магнитная буря
  • Когда она завершится

В Украине продолжается мощная магнитная буря. В понедельник, 24 марта, она достигла уровня 6 баллов.

На таком уровне она будет держаться еще несколько дней. Об этом сообщает meteoagent.

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Нынешняя магнитная буря оказалась затяжной - она началась еще в середине марта и продолжается до сих пор. Наивысшего уровня она достигла в воскресенье, 23 марта - тогда ее уровень составлял 7 баллов.

С понедельника, 24 марта, она немного снизила свою мощность, однако все равно осталась на достаточно высоком уровне - 6 баллов.

На таком уровне эта магнитная буря продержится еще несколько дней - до среды, 26 марта, включительно. 27 марта она снизит свою мощность до 5 баллов.

В пятницу, 28 марта, ее уровень упадет до 4 баллов. Завершится магнитная буря в субботу, 29 марта - тогда ее уровень упадет до 2 баллов.

Магнитная буря 24 марта
Магнитная буря 24 марта/ meteoagent

Как магнитная буря влияет на самочувствие человека

В результате воздействия магнитной бури у людей может возникать ряд негативных симптомов. Среди них: головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость и сонливость, боль в спине и суставах.

Также может подниматься артериальное давление, могут обостряться хронические болезни.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Симптомы влияния магнитной бури/ Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, влупил 6-балльный шторм - Украину накрыла мощная магнитная буря. Шторм может вызвать ряд неприятных симптомов, особенно у метеочувствительных людей.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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