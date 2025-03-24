Может ли РФ наступать на Днепропетровскую область: эксперт оценил угрозу

Сейчас враг хочет вернуть утраченные позиции и попытается продолжить наступление вблизи Покровска, считает Попович.

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Попович прокомментировал ситуацию на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

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Захватчики не имеют достаточно сил для наступления на Днепропетровскую область

Россияне накапливают силы, чтобы вернуть утраченные позиции на Покровском направлении

У российских захватчиков нет достаточно ресурсов, чтобы полноценно наступать на Днепропетровскую область. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДOM.

Эксперт напомнил, что противник пытался обойти с запада Покровск, чтобы перерезать логистику Силам обороны Украины, кроме того, враг мог бы зайти на территорию Днепропетровской области.

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"И противник эти замыслы не изменил. Цель у него осталась та же. Вопрос заключается в том, сможет ли он эту цель достичь? Сейчас все его бои как раз направлены на то, чтобы вернуть утраченные позиции и попытаться продолжить наступление, которое он задумал ранее - обходной маневр на запад от Покровска", - рассказал военный обозреватель.

Попович не исключает то, что россияне могут появиться возле Днепропетровщины. По его словам, выход противника на административные границы Донецкой, Днепропетровской и южнее Запорожской области - лишь политическая цель, ведь россияне могли бы подать это как "успех".

Он подчеркнул, что для того, чтобы наступать на Днепропетровщину, нужны совершенно другие силы, которых у врага нет.

"О каком наступлении на Днепропетровщину мы можем сейчас вести разговор, если противник топчется возле Покровска? Его продвижение остановлено в Донецкой области. Как он может сейчас думать о наступлении на Днепропетровскую область для того, чтобы продвигаться к Павлограду или тем более к Днепру? Еще не нужно забывать, что сейчас противник достаточно серьезно истощен. Поэтому наступать на Днепропетровскую область у него недостаточно сил", - добавил военный эксперт.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич заявил, что ВСУ удалось освободить часть территорий возле Двуречной. До этого аналитики DeepState сообщали об успехах ВСУ на Харьковщине, а именно об освобождении территорий возле населенных пунктов Фиголевка, Голубовка и Синьковка, Западное.

Кроме того, как писал Главред, силами Третьей штурмовой бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надежда. Украинские военные восстановили контроль над территорией общей площадью в три квадратных километра.

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что в течение недели оккупационная армия страны-агрессора России проводила активные штурмовые действия на Запорожском направлении, однако теперь активность врага спала.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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