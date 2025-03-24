Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ разорвали логистику РФ ударом по важному аэродрому: детали от эксперта

Анна Косик
24 марта 2025, 10:06
841
России пришлось передислоцировать стратегическую авиацию после удара ВСУ на другой аэродром.
Энгельс, взрыв
Большинство самолетов на Энгельсе не летали, или же поднимались в небо с ограничениями / Колаж: Главред, фото: Maxar Technologies, скрин с видео

Что сказал Хряпчинский:

  • Последний удар по аэродрому Энгельс разорвал логистику РФ
  • Российские самолеты скорее всего остались невредимыми
  • На аэродроме остались в основном музейные экспонаты

20 марта Украина атаковала российский аэродром Энгельс. Это был не первый удар Сил обороны по этому объекту страны-агрессора России, но именно он стал "контрольным".

Об этом в эфире Эспрессо рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, еще после предыдущих атак врагу пришлось передислоцировать стратегическую авиацию на аэродром Оленья, поэтому большинство самолетов, оставшихся в Энгельсе, являются фактически музейными экспонатами.

видео дня

Однако в недавнем ударе по Энгельсу важно несколько иное. Российская логистика, которая позволяла из Москвы доставлять тактическое ракетное вооружение туда, куда прилетали на оснащение самолеты для дальнейшей отправки на вылет на боевое задание, была разорвана.

"Думаю, что последним ударом по аэродрому Энгельс мы разорвали россиянам логистику, потому что теперь Россия вынуждена будет искать место, где сможет это дальше делать. По моему мнению, у РФ остались возможности по сохранению элементов и передислокации их на другое место, потому что в Энгельсе было два таких склада. Что касается поражения самолетов, то я сомневаюсь. Ведь большинство таких аэродромов строятся с расчетом того, чтобы аэродром не пострадал в случае взрыва склада с боеприпасами, поэтому располагаются на определенном расстоянии. Даже с учетом разлета обломков была малая вероятность того, что мы повредили самолеты. Следует напомнить, что большинство самолетов, которые были на аэродроме Энгельс, - музейные экспонаты, то есть либо не летали, либо летали с определенными ограничениями", - отметил эксперт.

Энгельс-2
Энгельс-2 / Главред: Инфографика

Удары по Энгельсу - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 20 марта в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза Энгельс в Саратовской области. По ней "прилетает" уже не впервые, однако в этот раз пострадали и склады с боеприпасами на аэродроме, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Авиабаза стратегической авиации РФ Энгельс, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование.

Впоследствии выяснилось, что украинские защитники атаковали аэродром Энгельс-2 и, согласно спутниковым снимкам, там были повреждены склады боеприпасов. На месте некоторых зданий образовались воронки.

Другие новости:

Кто такой Анатолий Храпчинский?

Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война России и Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сразу несколько популярных продуктов подорожают в апреле: сколько придется платить

Сразу несколько популярных продуктов подорожают в апреле: сколько придется платить

11:23Экономика
Масштабная кибератака на УЗ: как курсируют поезда и что с продажей билетов

Масштабная кибератака на УЗ: как курсируют поезда и что с продажей билетов

10:44Украина
Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых имеет большой недостаток - WSJ

Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых имеет большой недостаток - WSJ

10:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Удивительно, но факт: зачем в СССР вкапывали шины на клумбах и детских площадках

Удивительно, но факт: зачем в СССР вкапывали шины на клумбах и детских площадках

Переговоры Украины и США завершились: Умеров рассказал первые подробности

Переговоры Украины и США завершились: Умеров рассказал первые подробности

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 марта (обновляется)

Почему США изменили позицию по ядерному оружию Украины в 90-х: правда от экс-нардепа

Почему США изменили позицию по ядерному оружию Украины в 90-х: правда от экс-нардепа

Последние новости

11:54

Трамп закатил истерику из-за своего портрета: что не так с картиной

11:50

"Очень много вопросов": Марина Боржемская удивила признанием о личной жизни

11:27

Астропрогноз на 14 лет: транзит Нептуна 31 марта изменит жизнь всех знаков зодиакаВидео

11:23

Сразу несколько популярных продуктов подорожают в апреле: сколько придется платить

11:17

5 знаков зодиака, которые притягивают деньги

Запрет вылова рыбы, новые пенсии, больничные и дорогие продукты: что изменится с 1 апреляЗапрет вылова рыбы, новые пенсии, больничные и дорогие продукты: что изменится с 1 апреля
10:59

"Поближе к Тине": Дан Балан впервые за долгое время приехал в Украину

10:44

Масштабная кибератака на УЗ: как курсируют поезда и что с продажей билетов

10:44

Информационный хлам. Зачем врет и что скрывает компания МИК и ее владелецмнение

10:34

Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых имеет большой недостаток - WSJ

Реклама
10:25

Китайский гороскоп на завтра 25 марта: Козлам - конфликты, Свиньям - слухи

10:06

ВСУ разорвали логистику РФ ударом по важному аэродрому: детали от эксперта

09:43

Когда сажать картошку в 2025 году в Украине: точные даты для наилучшего урожая

09:28

Рэпер ХАС принял предложение от украинской певицы - детали

09:26

Трамписты: планета Земля и не такое переживаламнение

09:01

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:58

Украину накроет непогода, синоптики предупредили об опасности для одного региона

08:50

Сама зашла: новые детали в деле украинской модели, которую нашли в ОАЭ

08:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 марта (обновляется)

08:10

Какое первое название Москвы: историк сделал неожиданное открытиеВидео

08:00

Украинские военные уничтожили 4 вертолета РФ в Белгородской области

Реклама
07:55

"Вау": Катерина Усик показала, как выглядит ее мама-красавица

07:54

"Трамп начинает сердиться": в The Telegraph выяснили детали мирных переговоров

07:10

Чем отличаются 2 девушки: загадка на 17 секунд для людей с высоким IQ

06:46

РФ атаковала Украину дронами: вспхынули пожары, есть пострадавшиеФото

06:21

Такого ещё не было в политической истории: что такое Трампизммнение

05:13

Заставят сердце быстрее биться: лучшие фильмы о любви, которые стоит посмотреть

04:32

Почему США изменили позицию по ядерному оружию Украины в 90-х: правда от экс-нардепаВидео

04:00

В Украине хотят ввести штраф для водителей, которые тормозят перед камерами

03:30

Мокрый снег, дожди и +23: синоптики ошарашили прогнозом погоды на неделю

01:30

Звезда "Бухты Доусона" рассказал про свою онкологию: "Вижу финишную черту"

01:10

"Мероприятие по укреплению доверия": у Трампа хотят заставить Путина вернуть украинских детей

23 марта, воскресенье
23:20

Ziferblat назвали своих главных фаворитов на Евровидении-2025Видео

23:08

Переговоры Украины и США завершились: Умеров рассказал первые подробности

22:49

Два "ястреба" Путина: Маломуж объяснил, чем опасны новые переговорщики от России

22:44

Невозможно приобрести билеты: в Укрзализныце массовый сбой, названа дата восстановления

22:03

Теракт в Одесской области: правоохранители рассказали важные новости

22:02

Мисс Украина Вселенная-2021 "наволонтерила" себе бойфренда-военного - детали

21:47

Путин не прекратит "мечтать" об СССР: назван ключевой шаг для Европы

20:38

"Нужно дожать Путина": Зеленский сделал заявление о переговорах в Эр-Рияде

20:37

Как в старые добрые времена: Андрей Данилко показал фото с "Гелей" Щеголевой

Реклама
20:17

Ядерное разоружение Украины: как США в 90-х поддержали Москвумнение

20:10

Удивительно, но факт: зачем в СССР вкапывали шины на клумбах и детских площадкахВидео

19:48

В Украине предупреждают о шторме: в каких областях будут опасные погодные условия

19:30

Наступление ВСУ на Луганщине и переговоры с США: главные новости Украины (дайджест)

19:04

У Трампа сделали заявление о "переговорах" Украины с РФ и раскрыли детали

18:53

Есть погибшая и раненые: в отделении полиции в Одесской области прогремел мощный взрывВидео

18:33

Криштиану Роналду впервые признался, почему затягивает со свадьбой с невестой

18:15

Украину накроют дожди и штормовой ветер: синоптики назвали регионы

17:46

В Третьей штурмовой сделали прогноз о будущем России

17:30

Такую закуску вы будете готовить на каждый праздник: секрет в 1 ингредиенте

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять