ВСУ разорвали логистику РФ ударом по важному аэродрому: детали от эксперта

России пришлось передислоцировать стратегическую авиацию после удара ВСУ на другой аэродром.

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Большинство самолетов на Энгельсе не летали, или же поднимались в небо с ограничениями / Колаж: Главред, фото: Maxar Technologies, скрин с видео

Что сказал Хряпчинский:

Последний удар по аэродрому Энгельс разорвал логистику РФ

Российские самолеты скорее всего остались невредимыми

На аэродроме остались в основном музейные экспонаты

20 марта Украина атаковала российский аэродром Энгельс. Это был не первый удар Сил обороны по этому объекту страны-агрессора России, но именно он стал "контрольным".

Об этом в эфире Эспрессо рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, еще после предыдущих атак врагу пришлось передислоцировать стратегическую авиацию на аэродром Оленья, поэтому большинство самолетов, оставшихся в Энгельсе, являются фактически музейными экспонатами.

видео дня

Однако в недавнем ударе по Энгельсу важно несколько иное. Российская логистика, которая позволяла из Москвы доставлять тактическое ракетное вооружение туда, куда прилетали на оснащение самолеты для дальнейшей отправки на вылет на боевое задание, была разорвана.

"Думаю, что последним ударом по аэродрому Энгельс мы разорвали россиянам логистику, потому что теперь Россия вынуждена будет искать место, где сможет это дальше делать. По моему мнению, у РФ остались возможности по сохранению элементов и передислокации их на другое место, потому что в Энгельсе было два таких склада. Что касается поражения самолетов, то я сомневаюсь. Ведь большинство таких аэродромов строятся с расчетом того, чтобы аэродром не пострадал в случае взрыва склада с боеприпасами, поэтому располагаются на определенном расстоянии. Даже с учетом разлета обломков была малая вероятность того, что мы повредили самолеты. Следует напомнить, что большинство самолетов, которые были на аэродроме Энгельс, - музейные экспонаты, то есть либо не летали, либо летали с определенными ограничениями", - отметил эксперт.

Энгельс-2 / Главред: Инфографика

Удары по Энгельсу - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 20 марта в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза Энгельс в Саратовской области. По ней "прилетает" уже не впервые, однако в этот раз пострадали и склады с боеприпасами на аэродроме, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Авиабаза стратегической авиации РФ Энгельс, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование.

Впоследствии выяснилось, что украинские защитники атаковали аэродром Энгельс-2 и, согласно спутниковым снимкам, там были повреждены склады боеприпасов. На месте некоторых зданий образовались воронки.

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Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

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