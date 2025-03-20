Самый большой удар по Энгельсу за всю историю: атакованы склады ценных ракет

Именно атакованный аэродром играет важную роль в российских ракетных атаках по Украине.

https://glavred.info/war/samyy-bolshoy-udar-po-engelsu-za-vsyu-istoriyu-atakovany-sklady-cennyh-raket-10648799.html Ссылка скопирована

​ Удар беспилотников пришелся на склад боеприпасов / Колаж: Главред, фото: тг-канал Аstrapress

О чем речь:

Беспилотники попали в склады российских ракет

Объявлена масштабная эвакуация после атаки на аэродром

В ночь на 20 марта в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза "Энгельс" в Саратовской области. По ней "прилетает" уже не впервые, однако на этот раз пострадали и склады с боеприпасами на аэродроме, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он подтвердил, что враг в результате ночной операции потерял ракеты. Речь идет о Х-101.

видео дня

"Количество будет понятно позже. На этом аэродроме хранят больше всего ракет, которые использует стратегическая авиация для ударов по Украине", - напомнил Коваленко на своей странице в Telegram.

Какими ракетами и откуда РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Аналитики OSINTtechnical в Twitter подтвердили, что на российской авиабазе Энгельс, где базируется значительная часть бомбардировщиков российских ВВС, сегодня утром произошел сильный взрыв после атаки украинского беспилотника.

В свою очередь, как заявил начальник Энгельсского муниципального района Максим Леонов в Telegram, удар беспилотниками якобы стал самой массированной атакой за все время, объявлено о проведении эвакуации.

"Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время. Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий. Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер", - говорится в сообщении.

Удар по Энгельсу 20 марта - что известно о последствиях

Как писал Главред, в ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Стало известно, что в Энгельсе якобы эвакуируют жителей близлежащих домов с военным аэродромом после атаки БПЛА.

Впоследствии авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, какой вред оккупантам нанес удар по аэродрому Энгельс. Он подтвердил, что это единственный аэродром, где хранятся и обслуживаются крылатые ракеты типа Х-101 и Х-55. Именно он играет важную роль в российских ракетных атаках по Украине.

Больше новостей о взрывах в России:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред