Взрывы гремели в шести областях РФ: дроны атаковали важные объекты россиян

В районе атаки БПЛА расположен Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 млн тонн нефти в год.

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Дроны атаковали несколько областей РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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В районе атаки дронов расположен Саратовский НПЗ

Воронежская область оказалась под атакой дронов

В Саратовской области РФ зафиксирована атака неизвестных дронов, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Саратовская область является одним из ключевых регионов в газотранспортной системе России", - добавил Коваленко в сообщении в Telegram.

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Также в районе атаки расположен Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 млн тонн нефти в год.

"Он производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, которые обеспечивают военную технику", - отметил Коваленко.

Также сообщается о том, что Воронежская область оказалась под атакой дронов, в результате возник пожар на объекте инфраструктуры

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке БПЛА на регион. Были атакованы два объекта инфраструктуры (они не называются), на одном из которых возник пожар.

Кроме того, в результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области.

Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно была оказана медицинская помощь, сообщают местные власти.

Добавим, что по данным МО РФ, было сбито 30 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Калужской области, по шесть БПЛА над территориями Курской и Воронежской областей и по пять — над Ростовской и Белгородской областями.

/ Главред

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, уничтожение склада боеприпасов в Торопце Тверской области окажет значительное стратегическое влияние на ход войны, поскольку этот арсенал мог обеспечить российскую армию боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что атака на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области привела к уничтожению или серьезному повреждению около 60 зданий склада, а также открытых площадок с боеприпасами, железнодорожных вагонов и части железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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