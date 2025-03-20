Взрывы в Энгельсе: под удар мог попасть аэродром, где базируются бомбардировщики

Кратко:
- В РФ пожаловались на атаку дронов
- Столб дыма виден в районе аэродрома Энгельс-2
В ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Сообщалось об атаке неизвестных дронов. Недалеко от аэродрома в Энгельсе поднялся огромный столб дыма.
Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, в Саратове после атаки БПЛА есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Пострадавших нет.
Кроме того, сильный дым виден в микрорайоне 3-й летный городок в Энгельсе. Микрорайон находится примерно в 10 километрах от военного аэродрома Энгельс-2.
Губернатор Саратовской области сообщил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников пострадавших нет.
В Росавиации сообщили, что аэропорты Саратова и Самары временно приостановили работу.
Утром 20 марта российские паблики сообщили, что в Энгельсе якобы эвакуируют жителей близлежащих домов с военным аэродромом после атаки БПЛА.
Власти региона или города об этом не сообщали. Губернатор заявил, что обучение школьников в Энгельсе сегодня будет дистанционным.
Смотрите видео - Жители Энгельса сообщили о взрывах в районе аэродрома:
Как сообщают OSINT-аналитики, есть попадания на аэродроме Энгельс-2 с последующей детонацией в районе складов.
На военном аэродроме базируется 121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, входящий в состав дальней авиации ВКС РФ.
"Этот аэродром играет немаловажную роль в российских ракетных атаках по Украине, поскольку с него регулярно совершают боевые вылеты Ту-95МС и Ту-160. На аэродроме хранятся и обслуживаются крылатые ракеты типа Х-101 и Х-55", - говорится в сообщении.
Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что за ночь были сбиты 132 дрона: 54 БПЛА — над территорией Саратовской области, 40 БПЛА — над территорией Воронежской области, 22 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Ростовской области, по три БПЛА — над территориями Курской области и Республики Крым, один БПЛА — над территорией Липецкой области.
Как писал Главред, в ночь на 19 марта дроны атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае России. Прогремело не менее трех взрывов. Вспыхнул пожар в районе местного НПЗ. Объект находится на расстоянии около 400 км от линии фронта в Украине.
Тем временем Украина продолжает наращивать производство собственных дронов. В частности, украинский беспилотник на 3 тысячи километров прошел тестирование. Кроме того, 17 марта на Ставке Главнокомандующего доложили о применении украинских ракет - Длинного Нептуна.
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