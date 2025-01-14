Ночь в России была очень 'жаркой': беспилотники атаковали важные объекты

В РФ традиционно заявили о работе ПВО.

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РФ массированно атаковали беспилотники / Коллаж: Главред, фото скриншоты с видео

Коротко:

Взрывы раздавались в нескольких регионах РФ

Вспыхнул пожар на заводе в Казани

В Саратовской области есть повреждения на промышленном предприятии

В ночь на вторник, 14 января, Россию всколыхнула серия взрывов. Беспилотники снова атаковали Энгельс, где в течение 5 суток тушили пожар на НПЗ после атаки БпЛА. Тем временем на заводе "Оргсинтез", который находится в Казани вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают росСМИ.

Взрывы в Саратовской области

По данным пропагандистов из Shot, над Энгельсом прогремело около пяти взрывов. Местные жители заявили, что была слышна работа ПВО. По их словам, после удара на нефтебазе снова вспыхнул пожар, по крайней мере два дрона достигли цели.

видео дня

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об атаке БпЛА. По его словам, есть "повреждения на промышленном предприятии".

Впоследствии он добавил, что 2 промышленных предприятия повреждены в результате атаки БпЛА на Саратовскую область.

"Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы", - написал губернатор.

В российских Telegram-каналах пишут, что украинские БпЛА, атакующие Энгельс, летели очень низко и быстро. По их данным, ВСУ использовали для атаки реактивный беспилотник "Пекло" и "Бобер".

Взрывы в Тульской области

В Тульской области РФ также россияне жалуются на атаку БпЛА.

По данным росСМИ, взрывы гремели над городом Алексин, один из беспилотников взорвался за окном у местного жителя. В результате падения обломков беспилотников обнаружены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме.

По предварительной информации, средства ПВО сбили якобы 16 дронов над регионом, а пострадавших традиционно нет.

Взрывы в Казани

В Казани 14 января прогремели мощные взрывы. Россияне жалуются, что регион оказался под атакой беспилотников, по предварительным данным, на заводе "Оргсинтез" вспыхнул масштабный пожар.

Пропагандистские Telegram-каналы убеждают, что на территорию предприятия "упали только обломки", однако кадры, которые они публикуют свидетельствуют об обратном.

Кроме того, из-за атаки дронов аэропорт Казани временно ограничил работу.

Впоследствии власти Татарстана сообщили, что в результате атаки БпЛА в Казани загорелась газовая цистерна.

"Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки БпЛА произошло возгорание газовой цистерны", - заявили в пресс-службе правительства.

Глава Татарстана Рустам Минниханов написал, что выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника.

"Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме.", - заявил он.

По информации SHOT, атака БпЛА продолжается, сирены тревоги звучат на предприятии "Танеко" в Нижнекамске, сейчас проводится эвакуация сотрудников.

Между тем, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко пишет, что завод "Оргсинтез" является стратегическим объектом, имеющим непосредственное значение для ВПК РФ.

"Предприятие специализируется на производстве материалов, находящих применение в создании военной техники, вооружения и комплектующих. Полиамиды, синтетический каучук и другие химические соединения завода используются в производстве бронетехники, шин для танков и БТР, а также пластмасс для оружия и снаряжения". объяснил Коваленко.

Кроме того, по его словам, на заводе производят составляющие для взрывчатых веществ, которые используются при производстве боеприпасов.

Взрывы в Брянской области

Серия мощных взрывов прогремела над Брянском. Предварительно, по данным росСМИ, сработала система ПВО.

Местные жители рассказали, что над городом было видно множество вспышек и слышны громкие взрывы. Выла сирена, а по телевизору предупреждали о ракетной опасности в регионе.

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что целью мог стать Брянский химический завод имени 50-летия СССР в городе Сельцо. Другое медиа утверждает, что под атаку попал склад боеприпасов вблизи Брянска. По данным российских медиа, для удара якобы использовали американские ракеты ATACMS.

Взрывы в других регионах РФ

В росСМИ пишут, что под атакой дронов оказались еще несколько регионов РФ, в частности взрывы раздавались в Ростовской области, где традиционно заявили о работе ПВО и отметили, что было сбито 14 беспилотников.

Также в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

При этом, в Белгородской области российские власти сначала сообщили о якобы сбитии ракет силами ПВО, а впоследствии заявили об атаке дронов.

Россию массированно атаковали дроны - смотрите видео:

Взрывы в РФ - последние новости

Как писал Главред, 13 января в Брянской области раздавались взрывы. Губернатор области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона сбила над регионом беспилотный летательный аппарат. В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что под удар попал Брянский химический завод.

Напомним, в ночь на 8 января серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ. В районе нефтебазы возник пожар. Местные власти заявили о массированной атаке дронов.

4 января дроны атаковали самый крупный морской торговый порт страны-агрессора России. Он считается вторым по величине после Новороссийска. Известно, что морской торговый порт Усть-Луга, согласно открытым данным, начал работу по открытию в декабре 2001 угольного терминала. К началу 2020-х стал вторым по величине в России – после Новороссийска.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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