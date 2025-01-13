Мощные взрывы в РФ: под удар попал важный химический завод - детали

Это предприятие является одним из ключевых элементов российской военной промышленности.

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Взрывы в Брянской области / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Брянская область РФ оказалась под обстрелом

Под удар попал Брянский химический завод

Вечером в понедельник, 13 января, Брянская область оказалась под обстрелом, в городе наблюдают зарево.

Губернатор области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона сбила над регионом беспилотный летательный аппарат.

видео дня

По его словам, пострадавших и разрушений нет. В то же время в сети публикуют множество видео с громкими взрывами.

В то же время, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что под удар попал Брянский химический завод.

"Он специализируется на производстве пороха, твердотопливных компонентов для ракетного топлива, взрывчатых веществ. Он является важным для производства артиллерийских боеприпасов и ракет армии РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это предприятие является одним из ключевых элементов российской военной промышленности.

Коваленко также добавил, что в Брянске еще есть завод "Кремний", который в октябре уже был атакован.

"На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ, и российских БПЛА. Сейчас там также кое-что снова взрывалось", - подчеркнул он.

Взрывы в РФ - видео:

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Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 8 января серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ. В районе нефтебазы возник пожар.

В ночь на 31 декабря в Смоленской области страны-агрессора России также прогремели мощные взрывы. Отмечалось, что дроны атаковали нефтебазу в населенном пункте Ярцево.

Кроме того, 25 декабря, дроны атаковали Воронежскую область. Целью атаки мог быть военный аэродром "Балтимор".

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

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