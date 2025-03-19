В РФ прогремели взрывы: на Кубани после атаки дронов горит нефтебаза

Роспаблики пишут, что в результате атаки дронов остановлена ​​работа станции перевалки нефти Кавказская.

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Ночью был атакован НПЗ в Краснодарском крае / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В России прогремели взрывы

Атакован НПЗ в городе Кропоткин

В Минобороны РФ "забыли" упомянуть атаку на Краснодарский край

В ночь на 19 марта дроны атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае России. Прогремело не менее трех взрывов. Вспыхнул пожар в районе местного НПЗ. Объект находится на расстоянии около 400 км от линии фронта в Украине.

Telegram-канал Mash писал, что на территорию нефтебазы упали обломки беспилотников и горели якобы только они. Другие российские каналы сообщали о пяти-шести взрывах и пожаре.

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Telegram-канал Astra сообщил со ссылкой на Операционный штаб Краснодарского края об "отражении атаки беспилотников" в станице Кавказской (находится под Кропоткиным) Кавказского района.

"Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Площадь возгорания - 20 квадратных метров. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен четверый ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены.

Отметим, в районе станицы Кавказской находится нефтеперекачивающая станция Кропоткинская Каспийского Трубопроводного Консорциума, которая в связи с атакой была выведена из строя 17 февраля 2025 года.

Роспаблики пишут, что в результате атаки дронов остановлена ​​работа станции перевалки нефти Кавказская на Кубани.

Как пишут OSINT-аналитики, объект в Кавказском районе Краснодарского края играет ключевую роль в транспортировке нефти. Его мощности позволяют перегружать до 6 млн тонн сырья в год, перемещая его железнодорожным транспортом в трубопроводную систему ЗАО Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Дроны поразили пункт перевалки нефти Кавказкая в Краснодарском крае / t.me/exilenova_plus

В комплекс входят железнодорожный нефтяной терминал и трубопровод протяженностью 15,7 км, соединяющий его с нефтеперекачивающей станцией Кропоткинская. Через этот объект нефть поставляют такие компании, как Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Юганскнефтегаз, ТНК, Роснефть и ЛУКойл.

Через этот объект нефть поставляют ряд российских компаний / t.me/exilenova_plus

Дальнейшая транспортировка происходит по трубопроводам КТК к терминалу в Южной Озериевке на побережье Черного моря, откуда сырье отправляется на экспорт морским путем.

Смотрите видео - В Сети публикуют кадры пожара на НПЗ в Краснодарском крае:

Тем временем в Минобороны РФ отчитались о том, что силы ПВО якобы "сбили 57 украинских БПЛА за ночь". 35 из них сбиты над Курской областью, 13 — над Орловской, семь — над акваторией Азовского моря и по одному — над Тульской и Брянской областями.

При этом в сводке Минобороны не упоминается Краснодарский край, где после атаки беспилотников в станице Кавказской горит нефтебаза.

НПЗ в России - карта / Главред

Атака дронов по НПЗ России

Как писал Главред, в ночь на 10 марта, подвергся атаке беспилотников Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Мощность этого НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ.

ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ. Во время удара было зафиксировано по меньшей мере 5 взрывов в районе цели.

Ранее стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.

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