"Важен для оккупантов": дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ

НПЗ в Самарской области является ценным объектом для россиян, поскольку обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций.

https://glavred.info/world/vazhen-dlya-okkupantov-drony-atakovali-odin-iz-krupneyshih-npz-v-rf-10645910.html Ссылка скопирована

Этой ночью в России раздавались взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вкратце:

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области

Объект важен для россия, поскольку обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций

В Минобороны РФ отчитались о сбитых дронах

В ночь на 10 марта, подвергся атаке беспилотников Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он уточнил, что мощность этого НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ.

видео дня

"Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, которые критически важны для транспорта и военной техники", - написал глава ЦПД.

Коваленко добавил, что для российских оккупантов НПЗ в Самарской области имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций.

Напомним, около 23:30 было объявлено о дроновую угрозу в Самарской области. Вскоре появились сообщения о взрывах, которые были слышны в области, в частности, в Новокуйбышевске, где люди писали о ночной "бавовне".

РосСМИ опубликовали видеозаписи с камер наблюдения, снятые в районе Новокуйбышевска, на которых видны вспышки в небе, похожие на взрывы, а также слышны сирены и характерные звуки от БпЛА.

Позже в Минобороны РФ традиционно заявили об уничтожении якобы 9 украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Три - над территорией Самарской области, по два БпЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей", - написали в Минобороны страны-агрессора.

Удары по целям РФ - последние новости

Недавно сразу два нефтеперерабатывающих завода и одну нефтебазу атаковали ударные беспилотники в стране-агрессоре РФ. По данным росСМИ, в результате массированной атаки БПЛА в Ростовской области загорелся нефтепровод, а в Новошахтинске Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод. Также в Сызрани Самарской области беспилотники атаковали НПЗ.

В ночь на 3 марта в российской Уфе прогремели взрывы после атаки неизвестных дронов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод Башнефти. В результате вспыхнул пожар.

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 февраля в Рязани прогремели взрывы - дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗ. Рязанский нефтеперерабатывающий завод попадает под удар уже в третий раз с начала 2025 года.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред