"Важен для оккупантов": дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ

Вкратце:
- Дроны атаковали НПЗ в Самарской области
- Объект важен для россия, поскольку обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций
- В Минобороны РФ отчитались о сбитых дронах
В ночь на 10 марта, подвергся атаке беспилотников Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
Он уточнил, что мощность этого НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ.
"Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, которые критически важны для транспорта и военной техники", - написал глава ЦПД.
Коваленко добавил, что для российских оккупантов НПЗ в Самарской области имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций.
Напомним, около 23:30 было объявлено о дроновую угрозу в Самарской области. Вскоре появились сообщения о взрывах, которые были слышны в области, в частности, в Новокуйбышевске, где люди писали о ночной "бавовне".
РосСМИ опубликовали видеозаписи с камер наблюдения, снятые в районе Новокуйбышевска, на которых видны вспышки в небе, похожие на взрывы, а также слышны сирены и характерные звуки от БпЛА.
Позже в Минобороны РФ традиционно заявили об уничтожении якобы 9 украинских беспилотных летательных аппаратов.
"Три - над территорией Самарской области, по два БпЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей", - написали в Минобороны страны-агрессора.
Удары по целям РФ - последние новости
Недавно сразу два нефтеперерабатывающих завода и одну нефтебазу атаковали ударные беспилотники в стране-агрессоре РФ. По данным росСМИ, в результате массированной атаки БПЛА в Ростовской области загорелся нефтепровод, а в Новошахтинске Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод. Также в Сызрани Самарской области беспилотники атаковали НПЗ.
В ночь на 3 марта в российской Уфе прогремели взрывы после атаки неизвестных дронов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод Башнефти. В результате вспыхнул пожар.
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 февраля в Рязани прогремели взрывы - дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗ. Рязанский нефтеперерабатывающий завод попадает под удар уже в третий раз с начала 2025 года.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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