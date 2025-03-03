"За 3 секунды разгорелось": дроны атаковали НПЗ в Уфе, вспыхнул пожар

Уфимский НПЗ является одним из крупнейших в РФ и имеет стратегическое значение для армии России.

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Атака на НПЗ в Уфе произошла в ночь на 3 марта / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Дроны атаковали Уфу в РФ

Под удар попала территория ПАО АНК Башнефть

В ночь на 3 марта в российской Уфе прогремели взрывы после атаки неизвестных дронов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод Башнефти. В результате вспыхнул пожар. МЧС и глава Орджоникидзевского района Уфы подтвердили пожар на заводе, но причины не назвали.

Как сообщает Telegram-канал Astra, как минимум один взрыв прогремел в 2:38 ночи по местному времени. От громкого звука сработала сигнализация в автомобилях. Незадолго до взрывов, россияне слышали звуки летящих дронов.

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Местные жители утверждают, что пожар вспыхнул буквально за три секунды.

Сообщается, что была атакована территория ПАО АНК Башнефть в Уфе. Там находятся сразу три предприятия: Башнефть-УНПЗ, Башнефть-Новойл и Башнефть-Уфанефтехим.

Osint-проекты геолоцировали кадры пожара и пришли к выводу, что поражена установка Л-24-7 на территории НПЗ. Как утверждается, зафиксировано "прямое поражение объектов хранения нефтепродуктов, что привело к масштабному возгоранию и разрушению части технологической инфраструктуры предприятия", а именно — двух вертикальных стальных резервуаров РВСП-3000 и магистральных трубопроводов подачи сырья. Также якобы детонировал третий резервуар типа РВСП-2000.

В Сети опубликовали кадры "прилета" и пожара на НПЗ:

Начиная с 03:39 по киевскому времени, ряд российский Telergam-каналов ссылаясь на МЧС начали писать, что пожар локализован.

"Открытое горение на территории завода ликвидировано. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано", - сообщили в МЧС Башкортостана.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что в течение минувшей ночи были "перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата": три БпЛА – над территорией Липецкой области, два – над территорией Ростовской области и два – над территорией Белгородской области. Об атаке Башкортостан не сообщается.

НПЗ в России / Главред

Обновлено. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что Уфимский НПЗ является одним из крупнейших в РФ.

"Мощность Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса, состоящего из нескольких предприятий, составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России. По общим объемам переработки регион Башкортостан входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров страны", - написал он в Telegram.

По словам Коваленко, НПЗ имеет стратегическое значение для армии РФ, поскольку входит в группу предприятий, обеспечивающих топливом вооруженные силы. Его продукция включает в себя авиационное топливо, дизельное топливо для военной техники и смазочные материалы, необходимые для эксплуатации бронетехники, авиации и автомобильного транспорта.

Атаки на НПЗ в России - последние новости

Как писал Главред, украинские защитники ударили по стратегическим объектам российских оккупантов в Краснодарском крае и на временно оккупированной территории Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, удары были нанесены 26 февраля силами подразделений Сил беспилотных систем ВСУ, ГУР и других составляющих Сил обороны. Под ударом оказались военные аэродромы "Саки" и "Кача", а также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 24 февраля был нанесен удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в стране-агрессоре России. Было зафиксировано по меньшей мере 5 взрывов.

Ранее стало известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону. Очевидцы зафиксировали пожар и запах горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.

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