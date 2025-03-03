"За 3 секунды разгорелось": дроны атаковали НПЗ в Уфе, вспыхнул пожар

Кратко:
- Дроны атаковали Уфу в РФ
- Под удар попала территория ПАО АНК Башнефть
В ночь на 3 марта в российской Уфе прогремели взрывы после атаки неизвестных дронов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод Башнефти. В результате вспыхнул пожар. МЧС и глава Орджоникидзевского района Уфы подтвердили пожар на заводе, но причины не назвали.
Как сообщает Telegram-канал Astra, как минимум один взрыв прогремел в 2:38 ночи по местному времени. От громкого звука сработала сигнализация в автомобилях. Незадолго до взрывов, россияне слышали звуки летящих дронов.
Местные жители утверждают, что пожар вспыхнул буквально за три секунды.
Сообщается, что была атакована территория ПАО АНК Башнефть в Уфе. Там находятся сразу три предприятия: Башнефть-УНПЗ, Башнефть-Новойл и Башнефть-Уфанефтехим.
Osint-проекты геолоцировали кадры пожара и пришли к выводу, что поражена установка Л-24-7 на территории НПЗ. Как утверждается, зафиксировано "прямое поражение объектов хранения нефтепродуктов, что привело к масштабному возгоранию и разрушению части технологической инфраструктуры предприятия", а именно — двух вертикальных стальных резервуаров РВСП-3000 и магистральных трубопроводов подачи сырья. Также якобы детонировал третий резервуар типа РВСП-2000.
В Сети опубликовали кадры "прилета" и пожара на НПЗ:
Начиная с 03:39 по киевскому времени, ряд российский Telergam-каналов ссылаясь на МЧС начали писать, что пожар локализован.
"Открытое горение на территории завода ликвидировано. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано", - сообщили в МЧС Башкортостана.
Тем временем в Минобороны РФ заявили, что в течение минувшей ночи были "перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата": три БпЛА – над территорией Липецкой области, два – над территорией Ростовской области и два – над территорией Белгородской области. Об атаке Башкортостан не сообщается.
Обновлено. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что Уфимский НПЗ является одним из крупнейших в РФ.
"Мощность Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса, состоящего из нескольких предприятий, составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России. По общим объемам переработки регион Башкортостан входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров страны", - написал он в Telegram.
По словам Коваленко, НПЗ имеет стратегическое значение для армии РФ, поскольку входит в группу предприятий, обеспечивающих топливом вооруженные силы. Его продукция включает в себя авиационное топливо, дизельное топливо для военной техники и смазочные материалы, необходимые для эксплуатации бронетехники, авиации и автомобильного транспорта.
Атаки на НПЗ в России - последние новости
Как писал Главред, украинские защитники ударили по стратегическим объектам российских оккупантов в Краснодарском крае и на временно оккупированной территории Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, удары были нанесены 26 февраля силами подразделений Сил беспилотных систем ВСУ, ГУР и других составляющих Сил обороны. Под ударом оказались военные аэродромы "Саки" и "Кача", а также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.
В ночь на 24 февраля был нанесен удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в стране-агрессоре России. Было зафиксировано по меньшей мере 5 взрывов.
Ранее стало известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону. Очевидцы зафиксировали пожар и запах горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.
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