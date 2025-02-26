По меньшей мере 40 взрывов: украинские силы атаковали ряд российских объектов

Генеральный штаб Украины подтвердил удары по аэродромам и НПЗ.

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Украинские силы атаковали важные российские объекты / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

Что известно:

Украинские силы ударили по аэродромам

Под ударом оказался Туапсинский НПЗ

Украинские защитники мощно ударили по стратегическим объектам российских оккупантов в Краснодарском крае и на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удары были нанесены 26 февраля силами подразделений Сил беспилотных систем ВСУ, ГУР и других составляющих Сил обороны. Под ударом оказались военные аэродромы "Саки" и "Кача", а также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

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"Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт. Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

В районе нефтеперерабатывающего завода было зафиксировано минимум 40 взрывов. Там повреждена инфраструктура завода.

Атака дронов - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 26 февраля, временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке ударных беспилотников. В разных районах полуострова раздавались взрывы, работала российская ПВО.

В ночь на 13 февраля в районе российского города Липецк и в области также были слышны взрывы. Местные власти пожаловались на атаку дронов. Известно, что 12 взрывов прозвучали в промышленной части Липецка.

Удары по РФ / Инфографика Главреда

Кроме того, глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина поражает стратегические объекты агрессора России, которые используются в войне. Среди них склады боеприпасов, военные аэродромы и нефтеперерабатывающая отрасль. Поражено 48% из запланированных объектов. Успешные удары привели к тому, что россияне вынуждены были с весны прошлого года остановить экспорт бензина.

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