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150 тысяч погибших и раненых: армия РФ признала провал на ключевом направлении

Даяна Швец
25 февраля 2025, 19:11
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ВСУ перехватили тактическую инициативу и проводят успешную оборону, что сводит на нет дальнейшие попытки российских оккупантов продвигаться.
ВСУ, Покровск
Украинские бойцы перехватывают инициативу на фронте / коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

Главное из заявлений Снегирева:

  • Украинские бойцы перехватывают инициативу на Покровщине
  • Враг несет огромные потери - 150 тысяч погибших и раненых

С июля 2024 года, около 150 тыс. военнослужащих потеряла российская армия на Покровском направлении. Такой информацией поделился военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

На этом участке фронта ситуацию удалось стабилизировать. Даже сами российские источники признают, что ВСУ успешно контратакуют и держат оборону.

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"Для понимания, 150 тысяч - это численность Западного военного округа армии РФ. То есть потери колоссальные. И это только на одном Покровском направлении.Ежесуточные потери российских оккупантов здесь составляют до 500 военнослужащих. Это и безвозвратные, и санитарные потери. Соответственно, ежемесячные потери - около 15 тысяч", - сказал Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

Сейчас на Покровском направлении не фиксируется дальнейшее продвижение врага вглубь украинской территории до админграницы Днепропетровской области - Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

"Более того, сами оккупанты признают факт успешных контратак Сил обороны Украины в районе населенного пункта Котлино и тяжелый характер встречных боев в районе населенного пункта Песчаное и ряда других. По оценке российских источников, Силы обороны Украины сейчас на Покровском направлении перехватили тактическую инициативу и проводят успешную оборону, что сводит на нет дальнейшие попытки российских оккупантов продвигаться", - резюмировал Дмитрий Снегирев.

Также армия России, по словам Снегирева, признает преимущество украинских защитников в использовании FPV-дронов на Покровском направлении.

"В своих пабликах оккупанты пишут, что осуществить ротацию личного состава, подвоз продовольствия и боекомплекта невозможно. А с учетом тяжелых климатических условий в зимний период это катастрофически влияет на уровень потерь личного состава", - отметил эксперт.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в DeepState назвали новую цель России на фронте. Аналитики подтвердили, что враг сталкивается с логистическими проблемами на Покровском направлении. В то же время наиболее напряженным участком на этом направлении является район Серебряного.

В свою очередь полковник запаса Роман Свитан объяснил, когда Путин снова прикажет пойти на города Украины. По его словам, у россиян заканчивается наступательный этап, и они должны уйти в этап накопления, то есть в глухую оборону.

Также эксперт Свитан объяснил, остановит ли Кремль бои в апреле. По его мнению, к середине весны в России закончатся практически все силы и средства.

Больше новостей о ситуации на фронте:

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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