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Российские войска атаковали и продвинулись в Курской области - ISW

Мария Николишин
25 февраля 2025, 09:46
157
Войска РФ недавно продвинулись в западную Лебедевку.
Российские войска атаковали и продвинулись в Курской области - ISW
Ситуация в Курской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ISW

Кратко:

  • Армия РФ продвинулась в Курской области
  • Российские войска атаковали на нескольких направлениях
  • Украинские силы совершили контратаку вдоль дороги H-07 Юнаковка - Суджа

Армия страны-агрессора России имеет продвижение возле украинского выступления в Курской области, в частности россияне атаковали на северо-запад от Суджи. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска атаковали у международной границы на северо-востоке Сумской области возле Журавки; к северо-западу от Суджи в районе Свердликово, Никольского, Малой Локни, Погребки; и к юго-востоку от Суджи в районе Черкасской Конопельки и Фанасеевки.

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Кроме того, связанный с Кремлем российский милблогер 24 февраля заявил, что украинские силы совершили контратаку вдоль дороги H-07 Юнаковка - Суджа.

Карта боев в Курской области
Карта боев в Курской области / фото: ISW

"Оценка продвижения россиян: геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в западную Лебедевку", - говорится в отчете.

Российские войска атаковали и продвинулись в Курской области - ISW
Суджа - что известно о городе / Инфографика: Главред

Ситуация в Курской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что российские оккупационные войска несут значительные потери в Курской области - общее количество убитых и раненых превысило 48 тысяч.

В 47-й Отдельной штурмовой бригаде сообщили, что российские оккупационные войска в Курской области изменили тактику во время штурмов. Если раньше они атаковали преимущественно техникой, то теперь в основном пехотой. В боях участвуют и северокорейские военные.

Кроме того, военные 47 ОМБр "Магура" заявили, что враг пытается продвигаться по полям и открытым участкам, их подвозят в узкие посадки на багги, после чего они прячутся под деревьями. Украинские защитники не дают оккупантам достичь успеха.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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