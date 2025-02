Кратко:

Армия страны-агрессора России имеет продвижение возле украинского выступления в Курской области, в частности россияне атаковали на северо-запад от Суджи. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска атаковали у международной границы на северо-востоке Сумской области возле Журавки; к северо-западу от Суджи в районе Свердликово, Никольского, Малой Локни, Погребки; и к юго-востоку от Суджи в районе Черкасской Конопельки и Фанасеевки.

Кроме того, связанный с Кремлем российский милблогер 24 февраля заявил, что украинские силы совершили контратаку вдоль дороги H-07 Юнаковка - Суджа.

Напомним, как сообщал Главред, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что российские оккупационные войска несут значительные потери в Курской области - общее количество убитых и раненых превысило 48 тысяч.

В 47-й Отдельной штурмовой бригаде сообщили, что российские оккупационные войска в Курской области изменили тактику во время штурмов. Если раньше они атаковали преимущественно техникой, то теперь в основном пехотой. В боях участвуют и северокорейские военные.

Кроме того, военные 47 ОМБр "Магура" заявили, что враг пытается продвигаться по полям и открытым участкам, их подвозят в узкие посадки на багги, после чего они прячутся под деревьями. Украинские защитники не дают оккупантам достичь успеха.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.