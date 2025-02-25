Прекращение огня до Пасхи: эксперт объяснил, остановит ли Кремль бои в апреле

Полковник запаса ВСУ озвучил, что стоит за желанием РФ прекратить огонь.

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Эксперт объяснил, почему Кремль хочет остановить бои в апреле/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Свитан:

К концу апреля у России закончатся практически все силы и средства

Россиянам нужна оперативная пауза, как раз до Пасхи

Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщал, что планы администрации президента США Дональда Трампа предусматривают достижение договоренности о прекращении огня в Украине до Пасхи, которая будет отмечаться 20 апреля. Насколько реальны такие сроки ответил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

"Это Путин, который себя позиционирует великим и богоизбранным, привязывает прекращение огня к Пасхе", - говорит Свитан.

Однако, по словам Свитана, дело тут не в празднике, а в том, что к концу апреля у России закончатся практически все силы и средства, которые сейчас используются во время наступления, и россиянам нужна оперативная пауза.

"До Пасхи" - это как раз конец апреля, 20-е числа. Поэтому это запрос Путина, который просто ретранслировал Трамп", - заявил Трамп.

Смотрите видео, в котором полковник запаса Роман Свитан поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны России и Украины:

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Как ранее сообщал Главред, Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант. С таким заявлением выступил президент Зеленский, подчеркнув, что с таких шагов должно начинаться завершение войны.

В то же время, отвечая на вопрос, сколько лет еще будет война, полковник запаса Роман Свитан ответил, что нашему государству нужно воевать до зачистки Украины от российского присутствия. По его мнению, такой работы у нас года на три.

Также, комментируя варианты быстрого окончания войны, Свитан объяснил, когда Путин снова прикажет пойти на города Украины. По словам эксперта, угроза прорыва фронта была в прошлом году, однако сейчас пыл РФ уже не так силен.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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