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"Прорыв на любом участке": когда Путин снова прикажет пойти на города Украины

Даяна Швец
24 февраля 2025, 14:19
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Россияне сейчас "уперлись в оборону", однако эксперт объяснил, как долго продлится эта пауза.
Путин, фронт
Почему Путин хочет паузы до лета / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

На какие вопросы дал ответ Свитан:

  • Смогут ли россияне прорвать фронт
  • Что ждет Украину летом 2025 года

В третью годовщину полномасштабного вторжения украинцев как никогда интересует, есть ли сейчас угроза прорыва российских войск на любых участках фронта. Ответ на этот вопрос дал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

По словам эксперта, угроза прорыва фронта была в прошлом году, однако сейчас пыл РФ уже не так силен.

"Российским войскам удалось прорвать у нас первую и вторую линии обороны и осуществить оперативное вклинение на глубину около 50 км - так противник фактически дошел до Покровска. Однако там его пыл исчез, иссяк. Поэтому сейчас россиянам нечем прорывать фронт. Они должны уйти в оперативную паузу, чтобы можно было спланировать какой-то прорыв на любом участке фронта", - говорит эксперт.

По словам Свитана, любые военные операции делятся на этапы: накопление, развертывание, наступление, оборону, снова накопление и тому подобное. Однако сейчас, как объясняет эксперт, у россиян заканчивается наступательный этап, и они должны уйти в этап накопления, то есть в глухую оборону.

"А для этого лучше всего создать оперативную паузу, которая продлится от месяца-полутора до трех-четырех месяцев, чтобы противник мог накопиться и двинуться дальше. В принципе, все это укладывается в "хотелки" Путина, которые мы сейчас слышим: в апреле остановить боевые действия под видом мирных переговоров, за это время накопить силы и средства", - говорит Свитан.

Резюмируя, Свитан заявил, что с июня-июля враг может продолжить наступление и проводить летнюю кампанию 2025 года.

"Вот тогда у нас может возникнуть угроза прорыва. Если мы, конечно, пойдем на эти мирные переговоры", - подытожил эксперт.

Смотрите видео, в котором полковник запаса Роман Свитан поделился прогнозом дальнейшего хода войны России и Украины:

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред со ссылкой на Главкома Сирского, за 3 года полномасштабного вторжения РФ Украина освободила более 50% территорий, которая была оккупирована с 24 февраля 2022 года. По его словам, украинские воины, демонстрируя мастерство и стойкость, сдерживают численно и ресурсно превосходящего противника.

Кроме этого, недавно Генштаб подтвердил, что ВСУ атаковали супер-ценный объект РФ. Речь идет об ударе по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ, которая обслуживает нефтепровод Тихорецк - Новороссийск-2.

В свою очередь эксперт Владимир Горбач сказал, к какой фазе движется война в Украине. По его словам, с точки зрения технологий и вооружения, которые применяются в бою, война меняется постоянно.

Больше важных новостей:

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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война в Украине ВСУ российские войска боевые действия война России и Украины Роман Свитан Фронт
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