Завершение или продолжение: Горбач сказал, к какой фазе движется война в Украине

С точки зрения технологий и вооружения, которые применяются в бою, война меняется постоянно.

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Какая фаза войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 31-я отдельная механизированная бригада

Главное из заявления эксперта:

Война меняет свой облик каждые полгода

Она может перейти в режим обмена дальнобойными ударами

2025 год будет годом технологизации войны

Сегодняшняя война в Украине меняет свой вид каждые полгода. Речь идет о тактических, технологических изменениях и переходах в разные стадии. Об этом на чате в Главреде рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"Сейчас мы уже почти два года находимся на стадии войны на истощение ресурсов, которая может продолжаться еще минимум год. То есть при наличии политической воли вести бои, война может продолжаться еще год точно", - подчеркнул он.

По его словам, с точки зрения технологий и вооружения, которые применяются в бою, война меняется постоянно.

"Так, например, если раньше была артиллерия "богом войны", то потом из-за нехватки снарядов "богом войны" стали беспилотники. Украина сейчас выходит на такой уровень ракетного вооружения, когда она сможет поражать цели в глубине территории противника, и мы это уже делаем дальнобойными беспилотниками. Но со временем мы сможем делать это и ракетами средней дальности. Когда мы сможем это делать и демонстрировать, выйдем на определенный паритет: в ответ на то, что россияне обстреливают Украину, мы тоже сможем осуществлять обстрел как минимум европейской части Российской Федерации", - подчеркнул эксперт.

Горбач также отметил, что война может перейти в режим обмена дальнобойными ударами.

"Это будет означать, что, возможно, нам не потребуется так много живой силы и мобилизации. Это, конечно, вынужденные шаги, ведь если нам не хватает людей на фронте, то их постепенно будет замещать техника, оборудование и аппаратура, а также беспилотные системы. Мы просто объективно к этому будем идти. Конечно, наш враг будет делать аналогичные шаги", - считает он.

Кроме того, по его мнению, 2025 год будет годом технологизации войны.

"Кто будет идти на полшага-шага впереди, тот будет побеждать, потому что будет наносить больше вреда своему противнику", - подытожил Горбач.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

Война в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорил, что пока Владимир Путин остается у власти, война РФ против Украины будет продолжаться. Поражения на фронте могут подорвать основы путинского режима и спровоцировать борьбу за власть.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и ее союзники имеют единую и четкую позицию: они стремятся к долговременному миру в Украине и готовы выполнять все свои обязательства для обеспечения безопасности в Европе.

В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что установление режима тишины на линии фронта без справедливого мирного соглашения не будет означать полноценное окончание войны.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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