Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Завершение или продолжение: Горбач сказал, к какой фазе движется война в Украине

Мария Николишин
22 февраля 2025, 16:18
115
С точки зрения технологий и вооружения, которые применяются в бою, война меняется постоянно.
Завершение или продолжение: Горбач сказал, к какой фазе движется война в Украине
Какая фаза войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 31-я отдельная механизированная бригада

Главное из заявления эксперта:

  • Война меняет свой облик каждые полгода
  • Она может перейти в режим обмена дальнобойными ударами
  • 2025 год будет годом технологизации войны

Сегодняшняя война в Украине меняет свой вид каждые полгода. Речь идет о тактических, технологических изменениях и переходах в разные стадии. Об этом на чате в Главреде рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"Сейчас мы уже почти два года находимся на стадии войны на истощение ресурсов, которая может продолжаться еще минимум год. То есть при наличии политической воли вести бои, война может продолжаться еще год точно", - подчеркнул он.

По его словам, с точки зрения технологий и вооружения, которые применяются в бою, война меняется постоянно.

"Так, например, если раньше была артиллерия "богом войны", то потом из-за нехватки снарядов "богом войны" стали беспилотники. Украина сейчас выходит на такой уровень ракетного вооружения, когда она сможет поражать цели в глубине территории противника, и мы это уже делаем дальнобойными беспилотниками. Но со временем мы сможем делать это и ракетами средней дальности. Когда мы сможем это делать и демонстрировать, выйдем на определенный паритет: в ответ на то, что россияне обстреливают Украину, мы тоже сможем осуществлять обстрел как минимум европейской части Российской Федерации", - подчеркнул эксперт.

Горбач также отметил, что война может перейти в режим обмена дальнобойными ударами.

"Это будет означать, что, возможно, нам не потребуется так много живой силы и мобилизации. Это, конечно, вынужденные шаги, ведь если нам не хватает людей на фронте, то их постепенно будет замещать техника, оборудование и аппаратура, а также беспилотные системы. Мы просто объективно к этому будем идти. Конечно, наш враг будет делать аналогичные шаги", - считает он.

Кроме того, по его мнению, 2025 год будет годом технологизации войны.

"Кто будет идти на полшага-шага впереди, тот будет побеждать, потому что будет наносить больше вреда своему противнику", - подытожил Горбач.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

Война в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорил, что пока Владимир Путин остается у власти, война РФ против Украины будет продолжаться. Поражения на фронте могут подорвать основы путинского режима и спровоцировать борьбу за власть.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и ее союзники имеют единую и четкую позицию: они стремятся к долговременному миру в Украине и готовы выполнять все свои обязательства для обеспечения безопасности в Европе.

В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что установление режима тишины на линии фронта без справедливого мирного соглашения не будет означать полноценное окончание войны.

Читайте также:

Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Горбач новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп имитирует невменяемость: названо главное требование от США к Европе

Трамп имитирует невменяемость: названо главное требование от США к Европе

16:50Война
Украина ожидает новые истребители F-16 от Нидерландов в этом году - Зеленский

Украина ожидает новые истребители F-16 от Нидерландов в этом году - Зеленский

16:39Война
В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в представителя ТЦК - подробности

В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в представителя ТЦК - подробности

15:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

Гороскоп на завтра 23 февраля: Львам - отдых, Скорпионам - веселье

Гороскоп на завтра 23 февраля: Львам - отдых, Скорпионам - веселье

Позывной "Краснов": в Казахстане заявили, что Трамп завербован КГБ

Позывной "Краснов": в Казахстане заявили, что Трамп завербован КГБ

Последние новости

17:13

Алину Кабаеву жестко кинули в России

16:50

Трамп имитирует невменяемость: названо главное требование от США к ЕвропеВидео

16:39

Украина ожидает новые истребители F-16 от Нидерландов в этом году - Зеленский

16:18

Завершение или продолжение: Горбач сказал, к какой фазе движется война в УкраинеВидео

15:58

Загадка для самых умных: где 3 различия между изображениями мужчины

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостСотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост
15:56

Может быть опасным: почему надо избавляться от запаха секонда и как это сделать

15:53

Деруны в горшочках: Ярославский показал, как сделать привычное блюдо шедевром

15:22

В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в представителя ТЦК - подробностиФото

15:14

Трамп сделал новое заявление о цифрах помощи Украине

Реклама
15:00

Китайский гороскоп на завтра 23 февраля: Тиграм - споры, Свиньям - стресс

14:55

Без земли и банок с водой: как быстро вырастить лук на подоконнике

14:41

Уже на 10% дешевле: в Украине резко изменилась цена на популярный продукт

14:27

Накроет весенняя погода: стала известна точная дата потепления в Украине

13:48

РФ может оккупировать весь Донбасс до конца года: назван неутешительный сценарий

13:36

Зеленский не готов подписать соглашение по редкоземельным металлам – Sky News

13:33

Какие цветы посадить, если лето жаркое: лучшие засухоустойчивые многолетникиВидео

13:23

Антон Лирник обратился к чиновникам РФ и назвал их "идиотами"

12:54

Отключение Starlink в Украине: в ЦПД сделали важное заявление

12:52

"Друг" Путина Фицо резко сплясал под дудку Трампа и атаковал Зеленского

12:45

Европе придется отправить войска в Украину: Сотник описал выигрышный сценарийВидео

Реклама
12:13

Дроны СБУ обесточили и остановили важный объект на Кубани - детали

11:46

Самая страшная ночь и операция: Могилевская рассказала о своем состоянииВидео

11:41

Хитрый шаг: в ISW назвали стратегию Путина для победы в войне против Украины

11:39

Пустая трата денег и сил: какие цветы никогда нельзя сажать в тениВидео

11:36

Загадка для самых внимательных: надо найти слово "шляпа" за 5 секунд

11:32

"Иначе будут проблемы": Трамп разразился ультиматумом в адрес Украины

10:35

Умер популярный российский актер и звезда многих сериалов

10:22

Чехия отменит временную защиту для украинцев: стало известно, когда это произойдет

09:59

Рассада вытянулась: в чем причина и как спасти росткиВидео

09:58

На Покровском направлении тяжелые бои: в ВСУ раскрыли детали

09:08

Погиб работник Укрзализныци, есть разрушения: РФ запустила по Украине 162 дронаФото

08:48

Когда Зеленский может подписать соглашение о полезных ископаемых: WSJ узнала дату

08:10

Трамп уже примеряет корону и говорит глупостимнение

07:56

Зеленскому и Путину надо "объединиться": Трамп сделал заявление о завершении войны

06:10

США больше не союзник Украины и Европы?мнение

05:45

Лидеры и мотиваторы: в какие дни рождаются уникальные детиВидео

05:35

"Он его идеал правителя": Горбач объяснил, почему Трамп так восхищен ПутинымВидео

05:00

Как правильно проехать сложный перекресток: интересный тест ПДД для умелых водителей

04:36

Гороскоп на завтра 23 февраля: Львам - отдых, Скорпионам - веселье

04:00

Большинство не знает: почему нельзя включать фары перед запуском двигателя авто

Реклама
03:30

Это не кола: стоматологи назвали популярный напиток, который больше всего вредит зубамВидео

03:00

Где спрятался кот: только люди с "орлиным глазом" найдут пушистика за 5 секунд

02:22

Что должен сделать Трамп, чтобы получить "больший кусок пирога" в УкраинеВидео

00:58

"Больше никаких колебаний": Германия заступилась за Украину перед Трампом

00:01

Готовится соглашение с США: Зеленский провел переговоры с мировыми лидерами

21 февраля, пятница
23:41

"Мир другим и быть не может": Сотник назвал единственную надежду УкраиныВидео

22:48

"Есть Путин - есть Россия": эксперт назвал условие, при котором война остановитсяВидео

22:45

Что будет с Украиной без помощи США: военный назвал последствия

22:23

Никогда не пересолите: сколько и когда бросать соль в рис для плова

22:14

Использовала момент: Симоньян быстро подсидела умирающего мужа в его программе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять