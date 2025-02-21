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РФ готовится объявить о "победе" в войне до 24 февраля: в ГУР сделали заявление

Алёна Воронина
21 февраля 2025, 09:45обновлено 21 февраля, 10:15
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Также РФ может заявить о якобы "победе над НАТО", ведь россияне долгое время описывала войну против Украины как войну с Альянсом, говорят в ГУР.
РФ готовится объявить о 'победе' в войне до 24 февраля: в ГУР сделали заявление
РФ готовится объявить о "победе" в войне до 24 февраля/ коллаж: Главред, фото: скрин YouTube, 21-я ОМБр

Кратко:

  • РФ хочет объявить о "победе" над Украиной к третьей годовщине полномасштабной войны
  • Более того, в РФ могут заявить о якобы "победе над НАТО"
  • Пропагандисты в РФ получили указание продвигать "победные" нарративы к годовщине вторжения

В стране-агрессоре России готовятся объявить, якобы они "победили" в войне против Украины, к третьей годовщине начала полномасштабной войны 24 февраля 2025 года.

Более того, в РФ даже могут заявить о якобы "победе над НАТО". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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"На россии готовятся объявить о якобы "победе" в войне против Украины до "круглой даты" - 24 февраля 2025 года, третьей годовщины с начала полномасштабной войны. Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку длительное время московитская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом", - отметили в ГУР.

Россия готовит масштабную волну пропаганды

В ГУР предупредили, что страна-агрессор Россия готовит масштабную волну пропаганды к третьей годовщине полномасштабного вторжения. Пропагандисты в РФ получили указание продвигать "победные" нарративы до 24 февраля 2025 года.

"Пропагандистская армия и спецслужбы государства-агрессора России по указанию из Кремля активизируют усилия для разжигания уныния среди украинского общества, дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации Украины среди государств-партнеров, которые оказывают критически важную военную помощь нашим Силам безопасности и обороны в борьбе с оккупантами", - отметили в ГУР.

Среди ключевых нарративов, которые будет пытаться продвигать Россия во время своих информационных атак, будут следующие: "Запад предал Украину", "Мнение европейцев и украинцев не волнует ни москву, ни Вашингтон", "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины", "Украинская власть - нелегитимная", "Украинская армия проигрывает на фронте", "Коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи".

Кремль поручил российским спецслужбам максимально использовать во время своей подрывной информационной деятельности попытки Трампа завершить войну в Украине и двустороннюю встречу американской и российской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года.

"Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России - статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта". В этой части работы российские спецслужбы атакуют, в частности, партнеров Украины в Европе, которые не отказываются, а наоборот - наращивают поддержку нашего государства. Для таких европейских правительств кремль применяет штамп "врагов мира", - отметили в ГУР.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, депутат Европарламента заявил, что Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели. Президент США шантажирует европейцев выводом американских войск с континента.

Также ранее сообщалось, что Трамп рассердился на Зеленского - Вашингтон и Киев готовят новое соглашение. Несколько помощников Зеленского якобы уговаривали его согласиться на обновленное предложение по природным ресурсам, чтобы избежать усиления конфронтации.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил об опасности капитуляции Украины. Справедливый мир в Украине не может быть достигнут путем прекращения огня, потому что это приведет к капитуляции страны, заявил он.

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Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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