Макрон заявил об опасности капитуляции Украины: 'Нельзя допустить прекращения огня'

Справедливый мир в Украине не может быть достигнут путем прекращения огня, потому что это приведет к капитуляции страны.

https://glavred.info/ukraine/makron-zayavil-ob-opasnosti-kapitulyacii-ukrainy-nelzya-dopustit-prekrashcheniya-ognya-10641359.html Ссылка скопирована

Прекращение огня - это капитуляция Украины, считает Макрон/ коллаж: Главред, фото: фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Кратко:

Макрон заявил, что Украине нужен мир, а не прекращение огня, которое является капитуляцией Украины

Он призвал европейские страны увеличивать военные усилия и усиливать поддержку Киева

Справедливого мира в Украине нельзя достичь путем прекращения огня, ведь такой шаг приведет к капитуляции страны.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM. Он подчеркнул, что Украине нужен мир, а не капитуляция.

видео дня

"Мы хотим мира, но не прекращения огня, которое является капитуляцией Украины", - заявил он.

Также Макрон подчеркнул, что ситуация в Украине непосредственно влияет на безопасность Франции и всей Европы.

"Наша безопасность и национальные интересы Франции поставлены на карту, когда США и Россия начинают переговоры о войне в Украине", - подчеркнул французский президент.

Он выступил с призывом к европейским странам, чтобы те увеличивали военные усилия и усиливали поддержку Киева.

Также он отметил, что у Франции одна из самых мощных армий в Европе, однако нужно усиливать обороноспособность.

Относительно возможности отправки французских войск в Украину, то Макрон отметил, что пока не планируется непосредственно отправлять комбатантов. Однако он не исключает варианта, что его государство может направить военные силы в Украину после достижения мирного соглашения, чтобы обеспечить стабильность и безопасность украинцев.

"Я вернусь к вам в ближайшие недели, чтобы мобилизовать вас на разных фронтах", - обратился Макрон к гражданам Франции.

Заявления Макрона по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон резко обратился к Трампу и призвал решать проблему войны в Украине. Макрон, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о дополнительных тарифах для Европейского Союза, призвал американскую администрацию сконцентрироваться на приоритетных вопросах.

17 февраля Зеленский поговорил с Макроном. Президент Франции по итогам экстренного саммита европейских лидеров в Париже рассказал Зеленскому о разговорах с лидерами Европы и других стран. Обсуждалась глобальная ситуация и гарантии безопасности для украинского государства.

Также позже Макрон сделал важное заявление о прекращении войны в Украине. Макрон объяснил, как сделать так, чтобы прекращение огня не закончилось так же, как Минские соглашения.

Кроме этого, недавно Макрон анонсировал важные решения по Украине и конца войны. Президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя обязательства и выступил гарантом достижения долговременного мира в Украине и анонсировал новые решения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред