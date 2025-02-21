Макрон заявил об опасности капитуляции Украины: 'Нельзя допустить прекращения огня'

Кратко:
- Макрон заявил, что Украине нужен мир, а не прекращение огня, которое является капитуляцией Украины
- Он призвал европейские страны увеличивать военные усилия и усиливать поддержку Киева
Справедливого мира в Украине нельзя достичь путем прекращения огня, ведь такой шаг приведет к капитуляции страны.
Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM. Он подчеркнул, что Украине нужен мир, а не капитуляция.
"Мы хотим мира, но не прекращения огня, которое является капитуляцией Украины", - заявил он.
Также Макрон подчеркнул, что ситуация в Украине непосредственно влияет на безопасность Франции и всей Европы.
"Наша безопасность и национальные интересы Франции поставлены на карту, когда США и Россия начинают переговоры о войне в Украине", - подчеркнул французский президент.
Он выступил с призывом к европейским странам, чтобы те увеличивали военные усилия и усиливали поддержку Киева.
Также он отметил, что у Франции одна из самых мощных армий в Европе, однако нужно усиливать обороноспособность.
Относительно возможности отправки французских войск в Украину, то Макрон отметил, что пока не планируется непосредственно отправлять комбатантов. Однако он не исключает варианта, что его государство может направить военные силы в Украину после достижения мирного соглашения, чтобы обеспечить стабильность и безопасность украинцев.
"Я вернусь к вам в ближайшие недели, чтобы мобилизовать вас на разных фронтах", - обратился Макрон к гражданам Франции.
Заявления Макрона по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон резко обратился к Трампу и призвал решать проблему войны в Украине. Макрон, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о дополнительных тарифах для Европейского Союза, призвал американскую администрацию сконцентрироваться на приоритетных вопросах.
17 февраля Зеленский поговорил с Макроном. Президент Франции по итогам экстренного саммита европейских лидеров в Париже рассказал Зеленскому о разговорах с лидерами Европы и других стран. Обсуждалась глобальная ситуация и гарантии безопасности для украинского государства.
Также позже Макрон сделал важное заявление о прекращении войны в Украине. Макрон объяснил, как сделать так, чтобы прекращение огня не закончилось так же, как Минские соглашения.
Кроме этого, недавно Макрон анонсировал важные решения по Украине и конца войны. Президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя обязательства и выступил гарантом достижения долговременного мира в Украине и анонсировал новые решения.
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