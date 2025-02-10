Макрон резко обратился к Трампу и призвал решать проблему войны в Украине

Главным приоритетом Европы является программа конкурентоспособности, программа обороны и безопасности.

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Эммануэль Макрон обратился к Дональду Трампу / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, ua.depositphotos.com

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Макрон призвал США сконцентрироваться на приоритетных вопросах

Европейский Союз должен быть готовым отстаивать свои интересы

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о дополнительных тарифах для Европейского Союза, призвал американскую администрацию сконцентрироваться на приоритетных вопросах.

"Я думаю, что это не главный приоритет в нынешних условиях, учитывая все вызовы, которые мы имеем. Мы должны исправить (ситуацию в – ред.) Украине, у нас есть ситуация на Ближнем Востоке, у нас есть конкуренция между США и Китаем, и мы имеем все эти инновации от искусственного интеллекта до чистых технологий. Честно говоря, я не думаю, что это должно быть главным приоритетом", - заявил он в интервью CNN.

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Вместе с тем французский президент подчеркнул, что Европейский Союз должен быть готовым отстаивать свои интересы.

"Я считаю, что Европейский Союз не должен ждать инициативы других и просто реагировать. Что мы должны сделать, так это действовать от себя и сказать нашим людям, что это наш проект. Это то, что мы хотим. Вот почему для меня главным приоритетом Европы является программа конкурентоспособности, программа обороны и безопасности является моей амбицией, и давайте двигаться быстрее для себя. Если тем временем у нас возникнут проблемы с тарифами, мы их обсудим и решим", - добавил Макрон.

Ранее Макрон дал тревожный прогноз насчет войны в Украине. Новые угрозы заставляют Францию адаптироваться, подчеркнул Эммануэль Макрон.

Напомним, Макрон ранее сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

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