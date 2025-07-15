"Это и есть счастье": Павел Зибров удивил фотографией с дочерью

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- Павел Зибров показался с дочерью
- Чем она занимается
Украинский известный певец Павел Зибров показал снимок со своей дочерью Дианой, сделанный в Киеве.
На своей странице в соцсетях певец не только поделился кадром, но и оставил подпись к нему.
"Это и есть счастье! Люблю. Всем теплых, уютных, семейных вечеров", - отметил артист.
На фото Зибров позировал с дочерью, сидя на диване, обнявшись. Отметим, Диана Зиброва работает у отца прессаташе, менеджером и маркетологом, а жена знаменитости Марина является его наставницей и продюсером.
Также недавно Павел поделился, что последние пять лет именно Диана стала автором сценариев к его клипам.
"Сейчас другие времена: тогда была эстрада, было немного проще, а в шоу-бизнесе нужно разбираться - здесь молодежь руководит. Диана очень способная. Я рад, что мы работаем вместе. Наша семья - это такая мафия, я считаю. Я не стыжусь сказать, что есть Зибровская мафия", - отмечал певец.
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Павел Зибров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Павел Зибров рассказал забавную историю про то, как обновлял данным в ТЦК. Как рассказал артист, его вызвали в территориальный центр комплектования для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную песню.
А также Алла Кудлай рассказала, почему она так привязана в Павлу Зиброву. Популярная артистка призналась, что питает к коллеге нежные чувства. Они много лет знакомы, часто выступали дуэтом и между ними определенно есть особенная связь.
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О персоне: Павел Зибров
Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.
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