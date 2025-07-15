"Это и есть счастье": Павел Зибров удивил фотографией с дочерью

Павел Зибров восхитил семейным кадром.

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Павел Зибров - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

Павел Зибров показался с дочерью

Чем она занимается

Украинский известный певец Павел Зибров показал снимок со своей дочерью Дианой, сделанный в Киеве.

На своей странице в соцсетях певец не только поделился кадром, но и оставил подпись к нему.

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"Это и есть счастье! Люблю. Всем теплых, уютных, семейных вечеров", - отметил артист.

Павел Зибров с дочерью / фото: скрин instagram.com, Павел Зибров

На фото Зибров позировал с дочерью, сидя на диване, обнявшись. Отметим, Диана Зиброва работает у отца прессаташе, менеджером и маркетологом, а жена знаменитости Марина является его наставницей и продюсером.

Также недавно Павел поделился, что последние пять лет именно Диана стала автором сценариев к его клипам.

Павел Зибров с женой / instagram.com, Павел Зибров

"Сейчас другие времена: тогда была эстрада, было немного проще, а в шоу-бизнесе нужно разбираться - здесь молодежь руководит. Диана очень способная. Я рад, что мы работаем вместе. Наша семья - это такая мафия, я считаю. Я не стыжусь сказать, что есть Зибровская мафия", - отмечал певец.

Павел Зибров / инфографика: Главред

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Павел Зибров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Павел Зибров рассказал забавную историю про то, как обновлял данным в ТЦК. Как рассказал артист, его вызвали в территориальный центр комплектования для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную песню.

А также Алла Кудлай рассказала, почему она так привязана в Павлу Зиброву. Популярная артистка призналась, что питает к коллеге нежные чувства. Они много лет знакомы, часто выступали дуэтом и между ними определенно есть особенная связь.

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О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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